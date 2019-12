Baumgutachter empfehlen überdurchschnittlich viele Fällungen

„Man hört in Arnstadt nur noch Kettensägen.“ Schon oft wurde Jürgen Ludwig, der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Stadtgrün, mit diesem Satz konfrontiert. Tatsächlich werden derzeit viele Bäume gefällt, bestätigte er im Bauausschuss.

Grundlos komme aber kein Baum unter die Säge. „Für viele der Gewächse liegen Expertengutachten vor“, erklärte er im Ausschuss. Mitunter werden auch Anträge auf Fällungen gestellt, weil von Bäumen eine Gefahr ausgeht. Dann kommt die Arbeitsgruppe zum Einsatz. Sie macht sich vor Ort ein Bild und spricht dann eine Empfehlung aus.

Das Arbeitsaufkommen hat deutlich zugenommen, so Ludwig. Inzwischen sei man auch in den neu hinzugekommenen Stadtteilen unterwegs. Zugestimmt werde Anträgen nicht immer, machte Ludwig deutlich. So erteilte die Arbeitsgruppe dem Ansinnen von Anwohnern eines Dorfes, zwei prächtige Großbäume zu fällen, eine Absage. „Sie waren kerngesund. Hier ging es nur um das Laub, das im Herbst zu Mehrarbeit führt“, begründete er.

In anderen Fällen sei eine Fällung aber unumgänglich, verwies Ludwig zum Beispiel auf eine Linde und eine Robinie in der Kleinen Angelhäuser Straße. Für beide Bäume wurde ein Fällantrag gestellt. Die Robine habe sich bereits zur Seite geneigt und drohe, auf das Nachbargrundstück zu fallen. Die Linde weise einen hohen Totholzanteil auf. Die Arbeitsgruppe empfiehlt, die Robinie zu entnehmen. Im Falle der Linde reiche aber ein Pflegeschnitt. „Sie wird sich vermutlich besser als bisher entwickeln, weil sie mehr Licht bekommt“, erklärte Ludwig.

Manche Bäume sind von Vandalismus gezeichnet

In einigen anderen Fällen empfiehlt die Arbeitsgruppe das Fällen von Bäumen, weil diese bereits abgestorben oder durch Vandalismus so geschädigt worden sind, dass sie nicht mehr zu retten sind. In anderen Fällen hat sich Wildwuchs so stark entwickelt, dass Fundamenten angrenzender Gebäude in Gefahr sind. Außerdem befürwortete die Arbeitsgruppe das Fällen eines Pflaumenbaumes in einer Kinderkrippe, da hier die Jüngsten auf der Wiese herumkrabbeln und vor allem im Herbst Wespenstiche durch das Fallobst drohen.

Im Ausschuss sorgte dies für einige Diskussionen. Schließlich sei es gewollt, dass auf dem Gelände von Tagesstätten auch Obstbäume stehen. Letztlich zeigten die Ausschussmitglieder aber Einsicht, dass es kaum möglich sei, durch das Pflücken der Pflaumen alle Wespen fernzuhalten.

Zum Abschluss bemühte Jürgen Ludwig noch eine Statistik: Derzeit werden im Auftrag des Grünflächenamtes 240 Bäume in Arnstadt und den Ortsteilen gefällt. „Sie sind überwiegend stark geschädigt“, erläuterte er. Dazu gehören zum Beispiel die Kastanien an der Gerapromenade, deren Kronen zum Teil schon gekappt sind. Auch der Rest werde noch entfernt. Die anderen Bäume standen in verschiedenen Parkanlagen und auf Friedhöfen. In allen Fällen gab es zuvor Baumgutachten.

Die Abteilung Hochbau in der Stadtverwaltung hat zudem Baumgutachten für die 157 Bäume, die im Tierpark stehen, in Auftrag gegeben. 16 werden gefällt, da von ihnen Gefahren für die Tierparkbesucher ausgehen. 39 werden intensiv gepflegt.

Für gefällte Bäume erfolgen in der Regel Ersatzpflanzungen, versicherte Jürgen Ludwig. Wenn es geht, kommen direkt vor Ort neue Bäume in den Boden. Wenn nicht, werden andere Standorte ausgesucht. Nicht immer kommen allerdings die selben Baumarten, wie gefällt wurden, zum Einsatz. Denn manche Art komme mit den sich ändernden klimatischen Bedingungen oder Schädlingen, die neu Einzug gehalten haben, nicht klar. Hier werden dann robustere Ersatzbäume ausgewählt.