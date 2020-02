Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauschild hält dem Sturm nicht Stand

Das riesige Bauschild an der Stadtkirche „St. Marien" in Stadtilm ist endgültig zertrümmert, nach dem im Jahre 2014 schon mal ein Teil weggebrochen war. Der jetzige Verursacher ist der letzte Sturm gewesen, der heftig in die Stadt blies. Dabei war das große Schild ein wahrer Windfang. Eine Anwohnerin hat das genau beobachtet: „Stück für Stück flog nach und nach weg!". Ob nun ein neues Bauschild gemacht wird, ist ungewiss, denn in dieser Größe sind diese sehr teuer.