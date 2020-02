Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Bei uns in Bell'n hier, darauf simmer stolz...!“

Als die Rosenmontags-Show des Böhlener Carneval Verein BCV zu Wochenbeginn letztlich mit Standing-Ovations Hunderter Gäste in der Mehrzweckhalle des Dorfes im Kreissüden endet, rollen noch Tränen. Dies indes dann nicht mehr vor Lachen über die super-witzige Themen-Inszenierung des diesjährigen „Wald & Wiesen“-Faschings. Das nach Jahren Pause erstmals wieder aufgetretene Spontan-Duo „Böhlener Freiheit“ von René Werlich und Christian Ebert (vorn rechts) hatte eine vielfach mitgesungene Hymne komponiert. Und das zu den unschönen Aussichten, dass in diesem Jahr das traditionsreiche Gasthaus „Schöne Aussicht“ schließt. Ob zum Sonntags-Essen, zu Chorproben, geselligen Feiern oder zum Stammtisch: Das Wirts-Ehepaar Dieter und Steffi Hofmann (links im Bild) lehnt sich demnächst in den Alters-Ruhesitz zurück. „Bei uns in Bell'n hier, darauf simmer stolz“, heißt es im Refrain, der wohl ab Herbst in der Vergangenheitsform weiter lauten muss: „Da gab's ein Wirtshaus aus altem Holz".