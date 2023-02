Eine Frau ist auf einem Supermarktparkplatz in Langewiesen angefahren worden (Symbolfoto).

Beim Ausparken übersehen: Frau wird in Langewiesen schwer verletzt

Langewiesen. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes ist eine Fußgängerin von einem Auto erfasst worden. Die 70-Jährige wurde schwer verletzt.

Eine Frau ist auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "In den Folgen" in Langewiesen (Ilm-Kreis) schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 37-jährige Opelfahrerin am frühen Mittwochabend rückwärts aus einer Parklücke herausfahren, als sie mit einer 70-jährigen Fußgängerin kollidierte.

Die 70 Jahre alte Frau kam zu Fall und verletzte sich schwer. Die 37-Jährige bremste sofort und konnte so noch Schlimmeres verhindern. Die 70-Jährige wurde einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

