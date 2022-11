Beratung zum Antrag für Wohngeld in Ilmenau

Ilmenau. Was müssen Menschen in Wohngeldformulare wo eintragen, was benötigen sie noch. Dazu gibt es in Ilmenau ein Beratungsangebot und mehr.

Das Wahlkreisbüro „ZinXX“ des Landtagsabgeordneten Christian Schaft (Linke) bietet in Zusammenarbeit mit der Linke-Stadtratsfraktion Ilmenau bis 15. Dezember wöchentlich von 17 bis 20 Uhr eine warme Stube mit heißen Getränken sowie wechselnden Freizeit- und Unterstützungsangeboten in der Karl-Zink-Straße 2 in Ilmenau an. Am Donnerstag, 24. November, und am Donnerstag, 1. Dezember, wird zudem eine kostenlose Beratung zur Beantragung von Wohngeld angeboten.

Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss zur Miete oder zur Kredittilgung eines Eigenheims für Menschen mit niedrigem Einkommen. Mit der vom Bundestag beschlossenen Reform des Wohngelds sollen deutlich mehr Menschen davon profitieren. Erstmals sollen auch Heizkosten bezuschusst werden.

„Mit unserem Angebot möchten wir Menschen unterstützen, von dem Recht auf die finanzielle Unterstützung Gebrauch zu machen“, so Schaft. Sein Team und er wolltendie Angst nehmen und beim Papierkram helfen. Deshalb lägen dort Anträge aus und man prüfe gemeinsam die Anträge und verweise auf weitere Infomöglichkeiten.

Anmeldung zur Beratung unter Telefon: 0157/92 47 61 72