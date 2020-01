Berufsinformationsmesse: 70 Berufsbilder und 20 Studiengänge

Es sind die letzten Absprachen. Die Planung ist abgeschlossen. Donnerstag und Freitag geht es in die heiße Phase des Umbaus, bevor es am Samstag heißt, herzlichen Willkommen und Pforten auf zur 13. Berufsinformationsmesse und dem damit verbundenen Tag der offenen Tür des Staatlichen Berufsschulzentrum (SBSZ) Arnstadt-Ilmenau.

Es ist schon eine gute Tradition, dass die Initiative Erfurter Kreuz (IEK) gemeinsam mit ihren Partnern SBSZ und Stadt Arnstadt die Berufsinformationsmesse (BIM) organisiert. Die Berufsschule nutzt die Möglichkeit, um sich, die Räumlichkeiten und das fachliche Angebot zu präsentieren. Derzeit lernen dort 1150 Jugendliche in verschiedenen Berufsfeldern oder sind in der Vollzeitausbildung.

Am Wochenende strömen Jugendliche aus dem Ilm-Kreis, aber auch aus Erfurt und Gotha in die heiligen Hallen der Arnstädter Berufsschule. Da ist sich Jörg Neumann, als Vertreter der Stadt, sicher. Das zeige die Erfahrung. Denn die Berufsinformationsmesse der Unternehmen des Erfurter Kreuzes ist mittlerweile eine feste Größe.

Angebot zu 70 Berufsbildern und 20 Studiengängen

Begonnen haben die Organisatoren vor 13 Jahren mit zehn Firmen aus dem Kernbereich von Arnstadt, sagt Franz-Josef Willems. Er ist der Vorstandsvorsitzende der IEK. Nun freut er sich, mitteilen zu können, dass sich in diesem Jahr 73 Aussteller gemeldet haben. „Damit erreichen wir einen neuen Rekord.“ 2020 registrieren die Verantwortlichen zwölf neue Zugänge, allerdings auch drei Abgänge, sodass neun komplett neue Unternehmen dabei sind. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind es insgesamt acht Firmen mehr. Diese präsentieren mehr als 70 Berufsbilder – von A wie Automobilkaufmann bis Z wie Zerspanungsmechaniker. Hinzu kommen über 20 Studiengänge der Wirtschaftsregion Erfurter Kreuz.

Landrätin Petra Enders (Linke) verdeutlicht, dass das Erfurter Kreuz das größte Industriegebiet Thüringens ist und dort „kluge Köpfe“ gebraucht werden. Und mit den guten Ausbildungen in den hiesigen Schulen, Unternehmen und der Chance eines Studiums, sei der Ilm-Kreis gerade für junge Leute attraktiv. Auch, um sich hier den Lebensmittelpunkt aufzubauen.

Messenavigator zur Orientierung

Franz-Josef Willems greift das Thema auf, es sei ein erheblicher Vorteil, dass die Berufsschule in Arnstadt erhalten geblieben ist. „Für die Jugendlichen ist eine Berufsschule, die in Wohn- und Arbeitsnähe ist, sehr wichtig.“ Mittlerweile würden sich die Unternehmen den Bewerber vorstellen. „Das hat sich in den über zehn Jahren deutlich gedreht.“

Ebenfalls hat sich herauskristallisiert, dass die jungen Leute samt Begleitung sich im Vorfeld genau informieren. „Sie sind gezielt zu den gewünschten Unternehmen gegangen“, so Franz-Josef Willems. Deshalb gebe es auch wieder einen Messenavigator. Dadurch werden allerdings manche Stände nicht so häufig angelaufen, doch die Qualität der jeweiligen Gespräche sei deutlich gestiegen. „Und das ist das Ziel, dass Praktika, Ausbildungen oder auch Jobs vermittelt werden“, sagt Jörn Neumann.

Rüdiger Leib gehört ebenfalls zum Organisationsteam und ist der stellvertretende Standortleiter in Arnstadt. Die Arbeiten für das Wochenende beginnen am Donnerstag. „Da werden 148 Tische verschoben, wir geben 120 Prozent, um am Samstag entspannt die Berufsinformationsmesse zu begehen.“

Berufsinformationsmesse am Samstag, 25. Januar, 9 bis 13 Uhr, in der SBSZ in Arnstadt