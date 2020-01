Ilm-Kreis. Für die noch immer nicht funktionierenden elektronischen Anzeigetafeln in Arnstadt ist eine Lösung in absehbarer Zeit in Sicht.

Beschwerden über Busverkehr sprunghaft zurückgegangen

Die Probleme, die es im Busverkehr nach der Kommunalisierung und seiner Übernahme durch den Ilmenauer Omnibusverkehr (IOV) für den kompletten Ilm-Kreis Mitte 2019 gab (wir berichteten mehrfach), sind vom Tisch. „Die Beschwerden von Fahrgästen oder auch von den Schulen oder den Eltern der Schüler sind Ende letzten Jahres schlagartig und sprunghaft zurückgegangen, man kann sagen, es läuft seitdem alles in geregelten und geordneten Bahnen“, so IOV-Chef Matthias Höring am Dienstagmorgen im ÖPNV-Ausschuss des Ilm-Kreises.

Das liege zum einen an den intensiven Gesprächen vor allem mit den Schulen über den Schulbusverkehr, aber auch daran, dass man auf Kritik im Rahmen der Möglichkeiten reagiert habe. Das betrifft zum Beispiel den Busverkehr zwischen Gräfenroda und Ilmenau zum dortigen Gymnasium und nachmittags für die Strecke Arnstadt – Marlishausen – Stadtilm und zurück. Dort seinen jetzt zwei große Gelenkbusse im Einsatz, damit habe man die Kapazitätsprobleme in den Griff bekommen. Höring machte aber auch klar: Eine hundertprozentige Erfüllung aller Wünsche könne und werde es nicht geben, man bemühe sich aber, alle Anfragen im Rahmen der auch wirtschaftlichen Machbarkeit zu bearbeiten und – wo möglich – Veränderungen vorzunehmen. Obwohl noch nicht alle Widrigkeiten aus dem Weg geräumt sind, zeichnet sich jetzt und in absehbarer Zeit für die bislang noch immer nicht funktionierenden Anzeigen am Arnstädter Bustreff und im Gewerbegebiet Erfurter Kreuz eine Lösung ab. Dem IOV liegt sowohl ein Angebot des Regionalbus Arnstadt (RBA) zur Übernahme als auch solche von externen Anbietern für neue eigene vor, auch mit der Stadt Arnstadt seien jetzt Gespräche erfolgt. „Wir hoffen, dass wir dieses Ärgernis für die Fahrgäste dort jetzt schnell in den Griff bekommen, wir sind dran“, so Lars Sommerfeld, der Chef der Ilm-Kreis Personennahverkehrsgesellschaft, gegenüber unserer Zeitung. Landrätin Petra Enders fragte im ÖPNV-Ausschuss RBA-Chef Knut Gräbedünkel auch, wann der Kreis mit der Rückzahlung der RBA-Anteile rechnen könne. Dieses sei schließlich Geld der öffentlichen Hand und könne wieder in den Busverkehr gesteckt werden. Gräbedünkel wollte sich darüber öffentlich nicht äußern, bot Enders aber Gespräche „unter vier Augen“ darüber an.