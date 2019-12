Besondere Stimmung in Stadtkirche Ilmenau

Ilmenau. Zu einem Adventskonzert lud die Sängerin Katharina Herz am Sonntag in die Ilmenauer Stadtkirche „St. Jakobus“ ein. „Weihnachten ein Konzert in meiner geliebten Heimatstadt zu geben, in der Kirche in der ich getraut wurde und unsere Kinder getauft wurden - das ist für mich ein Höhepunkt in diesem Jahr“ , sagt die Ilmenauer Künstlerin. Die Besucher erlebten bei dem Konzert vorweihnachtliche Klänge, besinnliche Melodien, die zum Träumen und Genießen einluden, und auch auf ihrer gleichnamigen CD „Weihnachtszauber mit Herz" zu hören sind. Mit dabei Lieder wie „Gloria Domini" , „Aba Heidschi Bumbeidschi" , „Der kleine Trommlerjunge" oder „Ave Maria" . Der Konzertbesuch konnte übrigens mit einem Bummel über den Ilmenauer Weihnachtsmarkt verbunden werden, der an demselben Wochenende stattfand.