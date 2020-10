Besucherliebling Kuh Lisa soll im Arnstädter Tierpark Gesellschaft bekommen

Nachwuchs steht im Arnstädter Tierpark an: Zwei Zwergrinder der Rasse Dahomay sollen einziehen. Doch damit sich die Neuankömmlinge dann auch gleich wohlfühlen, braucht es einen Stallumbau sowie eine Freilauffläche im Außengehege. Das Projekt des Tierparkvereins gehört auch in die Reihe Herzensprojekte der Thüringer Allgemeine Ilm-Kreis und der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau.

Einer der „absoluten Besuchermagneten“ im schönen Arnstädter Tierpark ist „unsere liebe Kuh Lisa.“ Kinder aus nah und fern lieben sie. Sie soll nun Gesellschaft von Artgenossen bekommen. „Wir möchten dazu zwei Rinder der Rasse Dahomay-Zwergrind anschaffen“, sagt der Projektverantwortliche Andreas Kühnel. Diese Rasse zähle mit einer Größe von nur circa einem Meter zu den kleinsten weltweit.

Rinderstall soll ausgebaut werden

Aber es braucht für die „kleine Rinderherde“ einige Voraussetzung: der Umbau des Rinderstalls sowie die Anlage von Freilaufflächen im Außengehege. Gleichzeitig soll ein Unterstand ausgebaut sowie eine gemütliche Sitzecke auf dem Freigelände für die Besucher geschaffen werden. Denn sowohl Tier als auch Mensch sollen etwas von der Erweiterung spüren.

Andreas Kühnel schreibt in der Projektvorstellung, dass die Planungen zum Umbau des Stalls und zur Schaffung von Freilaufflächen bereits laufen. Das geschehe „parallel zu unserem derzeitigen Umbau des Fasanengeheges im Eingangsbereich des Tierparks.“ Aber sobald dieses abgeschlossen ist, „möchten wir uns den Zwergrindern und den damit verbundenen Baumaßnahmen widmen“. In die Planung seien bereits mehr als 20 Mitglieder des Vereins eingebunden und Angebote von Baufirmen werden derzeit eingeholt, so dass zeitnah mit der Umsetzung gestartet werden könne.

Der erst im September vergangenen Jahres gegründete Arnstädter Tierparkverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Tierpark Arnstadt in seiner Weiterentwicklung zu unterstützen und zu fördern, so Kühnel. Zweck des Vereins sei die Förderung des Tier-, Natur-, und Umweltschutzes, insbesondere im Zusammenhang mit dem Tierpark Arnstadt.