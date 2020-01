Ein 27-Jähriger hat versucht, in geparkte Autos einzubrechen. In einem Fall gelangte er ins Innere und durchsuchte das Handschuhfach. (Symbolbild)

Arnstadt. Ein betrunkener 27-Jähriger versuchte in Arnstadt in geparkte Autos zu gelangen. Ein Zeug beobachtete den Mann dabei.

Betrunkener bricht in Arnstadt in Auto ein

Ein Betrunkener hat am Dienstagabend in Arnstadt das Handschuhfach eines geparkten Autos durchsucht. Wie die Polizei mitteilte, habe der 27-Jährige an mehreren geparkten Autos in der Rankestraße geprüft, ob diese zu öffnen waren. Bei einem Fahrzeug gelangte der Mann ins Innere und durchsuchte das Handschuhfach.

Einem Zeugen viel das auf, er rief die Polizei. Die Beamten griffen den betrunkenen Mann auf, fanden bei ihm aber keine Beute. Sie nahmen ihn mit auf die Wache, wo er die Nacht zum Ausnüchtern verbrachte. Gegen den 27-Jährigen fertigten die Beamten eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls.