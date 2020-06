Peter Sendel, Biathlon-Olympiasieger von 1998 in Nagano, in Behandlung in der Fachklinik für Orthopädie am Marienstift Arnstadt.

Biathlon-Olympiasieger vertraut auf Arnstädter Orthopäden

Die Gelenke von Leistungssportlern müssen besonders viel aushalten: Überlastung, Abnutzung und Sportunfälle können zu Verschleiß oder Verletzungen führen. Für Peter Sendel, Biathlon-Olympiasieger von 1998 in Nagano, heute Bundestrainer der Biathlon-Juniorinnen, sorgt nun ausgerechnet die Gartenarbeit für einen Riss des Innenmeniskus.

In der Fachklinik für Orthopädie am Marienstift Arnstadt kuriert ihn Oberarzt Marco Greis, Leiter des Departments Sportorthopädie, in einer arthroskopischen Operation, teilt Sprecherin Daniela Klose mit. Dabei gilt es, möglichst viel vom Gewebe zu erhalten. „Der Meniskus sorgt für gleichmäßige Druckverteilung im Gelenk und hilft so, den Knorpel zu erhalten und späterem Verschleiß vorzubeugen“, erklärt der Orthopäde.

Der C-förmige Innenmeniskus ist an seinen Enden mit Fasern fest am Knochen verbunden. Die Durchblutung kommt von außen, von der Basis und nimmt mit zunehmendem Alter ab, sodass innere Risse eher nicht heilen. In der Behandlung wird zerriebenes Gewebe entfernt, jedoch so viel wie möglich Material erhalten. Die äußeren, basisnahen Anteile können dann genäht werden, heißt es aus der Klinik. Im Anschluss müssen Patienten etwa sechs Wochen Ruhephase einplanen, in denen das Bein nicht voll belastet werden darf, berichtet Daniela Klose. Nach etwa drei Wochen kann der Fuß vorsichtig aufgesetzt werden. Eine spezielle Gelenkorthese limitiert die Bewegung. Ab dem zweiten Tag nach der OP bekommt der Patient eine Motorschiene, die das Bein passiv und belastungsarm bewegt. Dies ist für die nächste Zeit auch Peter Sendels Trainingsgerät, so die Sprecherin.

Der einstige Olympiasieger ist nicht der erste Leistungssportler, der sich in die Hände der erfahrenen Orthopäden in Arnstadt gibt. Dabei blickt die Fachklinik auf eine lange Geschichte. Sie wird 1925 unter der Leitung von Prof. Dr. Leopold Frosch gegründet und ist heute ein akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Jena. Das Marienstift verbindet ein traditionsreiches Leistungsspektrum mit den hochmodernen Behandlungsmethoden eines überregionalen Kompetenzzentrums.