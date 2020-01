Biathlon zwischen Wetterkapriolen und Partystimmung

Die Nebelschwaden hängen tief. Der Regen peitscht ins Gesicht. Und trotzdem herrscht im Hüttendorf ausgelassene Stimmung. Das typische Oberhof-Wetter scheint den Biathlonfreunden nichts auszumachen. Im Gegenteil. Sie sind perfekt gerüstet – dicke Jacken und Hose, Mütze, Handschuhe und natürlich ein Regencape. Schon gegen Mittag wird sich bei heißen Getränken und Snacks auf das Biathlon-Weltcup-Wochenende eingestellt.Perfekt vorbereitet sind der SV Eintracht Frankenhain und der Großbreitenbacher Skiverein. Denn sie sind seit Tagen mit den Arbeiten rund um den Aufbau ihrer Hütten beschäftigt. „Das grobe Gerüst wird uns gestellt, doch Aufbau und Sicherung liegen bei uns“, erzählt Kati Schwarz. Sie gehört zum Verein aus Frankenhain, der schon seit etwa 20 Jahren beim Biathlon in Oberhof dabei ist – und trotzdem bedarf es in jedem Jahr einer neuen Bewerbung. Auch Kati Schwarz ist seit vielen Jahren dabei. Die Herausforderung sei jedes Jahr, sich auf die „Wetterkapriolen“ einzustellen. Sie erinnert sich, dass es einmal minus 17 Grad gewesen sei und die Kaffeemaschine eingefroren ist. Solche Probleme gibt es dieser Tage nicht, dafür aber Regen und Nebel.

Um das unbeständige Wetter und die Stimmung zum Biathlon Weltcup in Oberhof einmal selbst mitzuerleben, reisen Ute und Günter Weisrock extra aus Schwerin nach Thüringen. „Wir sind jetzt eine Woche in Gotha“, erzählt das Paar.

Auch ein sehr treuer Fan ist Tino Winkler vom Großbreitenbacher Skiverein. Er ist bei fast allen Biathlon-Wettkämpfen dabei gewesen. „Damals sind wir immer mit Andrea Henkel mitgereist“, sagt er. Denn die Biathleten trainiert einst in dem Verein. In wenigen Wochen geht es wieder nach Antholz. Die Freude ist schon groß. Doch dieser Tag unterstützt er seinen Verein beim Verkauf von Getränken und Speisen. Ihre Hütte steht nicht direkt im Dorf, sondern nahe der Strecke. „Der Vorteil ist, dass wir nun auch eine Leinwand hier stehen haben“, sagt Mike Haueisen. Dadurch erhoffen sie sich in diesem Jahr auch mehr Zuspruch.

Bei der Eröffnungsfeier für das Biathlon-Weltcup-Wochenende am Mittwoch kommen Fans im Hütten-Festzelt mit der Partyband „Biba und die Butzemänner“ und einem DJ auf Touren, um danach im Freien bei Kälte und Regen dicht gedrängt zu Hunderten an den Absperrgittern die Mannschaften aus allen 30 Nationen lautstark zu begrüßen. Die Moderatoren packen so ziemlich alle Klischees aus, die sie über die Länder kennen – angefangen bei der Einmarschmusik bis hin zu den Plaudereien. Die Verständigung läuft auf Russisch, Französisch und Englisch, manche sprechen auch Deutsch, wie der ehemalige norwegische Biathlet Ole Einar Bjørndalen, der jetzt die chinesische Mannschaft trainiert. Bei den Deutschen fehlt leider Lokalmatador Erik Lesser aufgrund eines Formtiefs.