Bibliothek im Prinzenhof in Arnstadt geht mit der Zeit

Eine Stadt- und Kreisbibliothek versteht sich nicht nur als reine Ausleihstation. „Wir sind bei den Arnstädtern sehr beliebt, viele kommen natürlich wegen der Bücher und der anderen Medien, die wir im Bestand haben. Das sind genau 36.865 Bücher, E-Books, CDs, DVDs und anderes mehr. Aber wir sind auch ein sehr beliebter Treffpunkt für Jung und Alt und ein Veranstaltungsort“, sagt Andrea Feldt, Chefin der Bibliothek im Prinzenhof.

Veranstaltungen für große und kleine Leseratten

Das belegen auch die aktuellen Zahlen aus dem letzten Jahr. Im Jubiläumsjahr – die Bibliothek feierte im Mai den 25. Jahrestag ihres Einzuges in den Prinzenhof – blieben die Zahlen „gut und stabil“, so Feldt. Fast 1100 Stunden war die Bibliothek 2019 geöffnet – mittwochs ist Ruhetag. Immerhin rund 26.400 Besucher zählte man. Das heißt: Rein statistisch gesehen war damit fast jeder Arnstädter ein Mal in der Bibliothek. Das ist natürlich nicht ganz so, die Bibliothek hat rund 4600 eingetragene Mitglieder.

„Wir haben 115.980 Entleihungen, davon 9536 digitale Medien, die wir mit 53 anderen Bibliotheken über eine Internetplattform anbieten“, erzählen Feldt und ihre Mitarbeiterin Ute Wall nicht ohne Stolz. Ganz wichtig seien auch die Veranstaltungen für kleine und große Leseratten – 162 waren es im letzten Jahr mit immerhin 3600 Besuchern. Dazu gehören Autorenlesungen, Ausstellungen, Leseaktionen und letztes Jahr auch ein Tanzabend und Wettbewerbe. Und das alles vom Kindergartenalter an aufwärts.

Digitale Medien rund um die Uhr

Eindeutig sei der Trend hin zu digitalen Medien, nicht nur was Studenten oder die Nutzer von Fachliteratur betrifft, sondern auch ganz normale Leser. Die wählen sich am heimischen Computer, am Tablet oder mit dem Smartphone auf dem Internetportal ein, wenn sich sich dort registriert haben und Nutzer einer der 53 teilnehmenden Bibliothek sind. Das geht rund um die Uhr und weltweit – am Strand, im Hotel oder auch irgendwo im Nirgendwo – vorausgesetzt, man hat dort Empfang.

Die beliebte Reihe „Vorlesezeit – Punkt4“ wird es dieses Jahr nicht mehr geben. „Obwohl wir genug Vorleser und vor allem auch viele Zuhörer hatten“, so Feldt. Grund hierfür seien gesetzliche Vorgaben über das reine Vorlesen von Texten von Autoren, da schaut die Verwertungsgesellschaft Wort, in der sich Autoren und Verlage zur gemeinsamen Verwertung von Urheberrechten zusammengeschlossen haben, ganz genau hin, denn es geht um Nutzungsrechte und Vergütungsansprüche. „Wir werden deshalb eine neue Reihe mit Ute Wall ins Leben rufen, in der es ums Märchenerzählen geht, denn das reine Erzählen ist davon nicht betroffen“, erklärt Feldt.

Ideen zur Nutzung des Südflügels gesucht

Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) kündigte kürzlich an, Ideen für die Nutzung des Südflügels des Prinzenhofes sammeln zu wollen (wir berichteten). Andrea Feldt und Ute Wall hätten da sofort eine: Ein großer Veranstaltungssaal für die Bibliothek, der bislang schmerzlich vermisst wird. Der müsste nach ihren Vorstellungen mindestens 100 Plätze haben, natürlich auch Toiletten und Garderobe sowie entsprechende Technik, wie Beamer, Tontechnik und Ähnliches, „eben alles, was solch ein Saal heutzutage haben muss“, so Feldt.

Der Saal müsste natürlich auch barrierefrei zu erreichen sein, denn auch künftig will man die Arnstädter mit vielen und bunt gemischten Veranstaltungen in den Prinzenhof locken. Dem soll auch die Zusammenarbeit mit dem Münzkeller dienen. Dort findet beispielsweise am 13. Februar eine Live-Reportage von Michi Münzberg mit dem Titel „Lagerfeuergeschichten aus Asien“statt. Die Namensähnlichkeit zwischen Münzkeller und Münzberg ist dabei reiner Zufall.