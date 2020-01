Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blumen im Januar in Arnstadt

Weder im Bergland, geschweige im Flachland ist gegenwärtig mit Schnee zu rechnen und die Skifahrer müssen in Skihallen wie in Oberhof oder in die Alpen ausweichen, um ihren Sport auszuleben. Kaum sind die frostigen Tage in der Kreisstadt Geschichte, zeigen sich in der Ritterstraße die ersten Schneeglöckchen. Im letzten Jahr streckten die ersten Schneeglöckchen ihre Köpfchen erst Anfang Februar in den Himmel. Aber bald sind ja Winterferien in Thüringen – vielleicht kann Frau Holle ihre Betten kräftig schütteln? Märchen gehen ja immer gut aus, also wird es sicherlich noch Schnee geben.