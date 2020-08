Die Sonnenblumen nahe Bösleben locken nicht nur Insekten, sondern auch viele Hobbyfotografen an. Was noch fehlt, sind Drohnenaufnahmen.

Böslebener veranstalten Fotowettbewerb

Ein wahrer Hingucker ist das Sonnenblumenfeld, das sich derzeit von der Tankstelle in Wüllersleben aus in Richtung Bösleben erstreckt. Oft sind dort Hobby-Fotografen zu sehen, was die Agrargenossenschaft Bösleben dazu veranlasste, einen Fotowettbewerb auszurufen.

Noch bis zum 8. August können Interessierte daran teilnehmen und auf der Facebookseite „Die Böslebener“ ihre schönsten Aufnahmen posten. Eine Jury wird anschließend eine Auswahl treffen. Das Gewinnerfoto soll den Jahreskalender 2021 des Unternehmens zieren.

Nur um eines bitten die Landwirte: Die Sonnenblumen sollen stehen bleiben. Wer welche pflücken möchte, kann dies auf dem Feld zwischen Marlishausen und Arnstadt tun, dort gibt es eine Kasse des Vertrauens.