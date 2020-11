Die Erleichterung ist groß. Denn ab Mittwoch, 25. November, dürfen die Kinder der Arnstädter Regelschule Robert Bosch wieder in die Schule. Die steigenden Corona-Infektionen in der Einrichtung hatten Landrätin Petra Enders (Linke) veranlasst, die Schule vor zwei Wochen zu schließen. Nun stehen die Pforten wieder weit auf – allerdings mit festem Plan und straffem Hygienekonzept.

Schulleiterin Margitta Smarczewski ist selbst noch bis Donnerstag in Quarantäne. Ihre Kollegen samt Schüler dürfen bereits einen Tag zuvor wieder ins Schulgebäude. „Ich plane alles von zu Hause aus“, sagt Smarczewski und bezeichnet die Zeit als „Herausforderung“ und „spannend“ zugleich. Der Stundenplan ab kommender Woche werde neu gebaut. Dabei greift die Schulleiterin auf Bewährtes aus dem Frühjahr: Schichtbetrieb mit versetzten Pausenzeiten.

Das bedeutet, dass die Fahrschüler aller Klassen von der ersten bis zur vierten Stunde unterrichtet werden. Für die Kinder aus Haarhausen, Sülzenbrücken und Rehestädt hat Margitta Smarczewski gemeinsam mit dem Schulverwaltungsamt einen Sonderbus organisiert. Die zweite Schicht ist von Stunde zwei bis fünf und die letzte Unterrichtseinheit ist von der dritten bis zu sechsten Stunde. Dadurch sei auch gewährleistet, dass die Schüler während der Pausen in ihren festen Gruppen bleiben. Die Klassen fünf und sechs beschult jeweils ein festes Lehrer-Team.

Ab Klasse sieben gibt es Halbgruppen, die täglich wechseln. Während an einem Tag in der Schule gelernt wird, steht am folgenden Tag das häusliche Lernen auf dem Programm, erklärt die Schulleiterin. Der Fokus liege klar auf den Hauptfächern. Durch die Halbgruppen könne im Unterricht 1,50 Meter Abstand eingehalten werden. Der Mund- und Nasenschutz muss derzeit nur im Schulhaus, aber nicht im Unterricht getragen werden. „Ich denke, dass nach der Beratung im Bund auch eine Maskenpflicht im Unterricht besteht.“

Der neu aufgestellte Plan im Schichtbetrieb samt Sonderbus gilt zunächst bis zum 4. Dezember.