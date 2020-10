Arnstadt. Verwaltungsgebäude der einstigen Arnstädter Bäckerei steht in Flammen. Verkehr wird umgeleitet.

Brand im ehemaligen Frischback in Arnstadt

Voll gesperrt ist derzeit die Ichtershäuser Straße zwischen Rehestädter Weg und Bierweg. Grund dafür sind Löscharbeiten auf dem ehemaligen Frischback-Gelände.

Zum Einsatz kamen zwei Drehleitern, um das großflächige Dach von zwei Seiten benetzen zu können. Foto: Britt Mandler

Um 3.52 Uhr ging der erste Notruf ein, der einen unklaren Feuerschein auf dem Werksgelände beschrieb. Das Areal steht nach der Insolvenz der Bäckerei seit Monaten leer.

Als die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Arnstadt eintrafen, schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Dachstuhl des Verwaltungsgebäudes. Daher wurden die Feuerwehren Rudisleben, Espenfeld und Dosdorf sowie die Feuerwehr Ichtershausen mit einer zweiten Drehleiter als Verstärkung hinzugeholt.

Außerdem rückten die Stadtwerke an, um zu überprüfen, ob im Gebäude noch Gas und Strom anliegen. Dem war nicht so, so dass die Löscharbeiten ungefährdet weiterlaufen konnten.

Personen befanden sich ersten Erkenntnissen nach nicht im Gebäude.

Löschwasser wurde zum Teil über längere Strecken herangepumpt. Foto: Britt Mandler

Da Löschwasser unter anderem in der Sodenstraße angesaugt wird, verlaufen die Feuerwehrschläuche über die normalerweise viel befahrene Ichtershäuser Straße. Sie wurde in einem Teilbereich gesperrt, um die Löschwasserzufuhr nicht zu gefährden.

Der Einsatz hält derzeit (Stand 6.30 Uhr) noch an. Die Brandursache ist noch unklar.