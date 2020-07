Bücherbox am Stadtilmer Marktplatz wird gut angenommen

In der Stadtratssitzung vom März diesen Jahres stellte unter Punkt „Sonstiges“ Jörg Werner vom Bauamt eine Bücherbox vor, welche auf dem Markt am Standort der letzten Telefonzelle von Stadtilm, aufgestellt werden solle. Für die Pflege dieser haben sich die Friseure am Markt bereit erklärt. Der gesamte Ausschuss hat sich für die Bücherbox ausgesprochen. Nun steht sie, ein altes Telefonhäuschen mit neuen Farbanstrich, und wird von den Stadtilmern Bücherwürmern sehr gut angenommen. Die einen bringen Bücher, andere nehmen sie zum Lesen mit nach Hause.