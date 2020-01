Bürgerbüro der Polizei sorgt für mehr Sicherheit

Die Polizei gehört in die Innenstadt – diese Forderung ist in Arnstadt eigentlich zweigeteilt. Zum einen dreht es sich um den Sitz der Dienststelle im Mühlweg, der ja zumindest für die Einwohner alles andere als zentral gelegen ist. Zum anderen verbindet sich damit – nach einigen Querelen vor allem im Jahr 2017 – mittlerweile aber auch eine Erfolgsgeschichte, und zwar die des Bürgerbüros der Polizei auf dem Markt.

„Es ist meines Wissens nach das einzige Bürgerbüro der Polizei im gesamten Freistaat, dass es in dieser Form gibt“, so Jörg Bürger, der Chef der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau. Das Bürgerbüro habe definitiv dazu beigetragen, auch das Gefühl der subjektiven Sicherheit in Arnstadt deutlich zu verbessern, so Bürger. Die Akzeptanz in der Bevölkerung sei gut, zumal es im vergangenen Jahr kaum noch außerplanmäßige Schließzeiten gegeben habe. Im Jahr 2017 war es monatelang wegen gehäufter Krankheitsfälle geschlossen gewesen, was damals für viel Unmut und auch für manchen zwar öffentlichkeitswirksamen, aber nicht gerade zielführenden Auftritt einiger Kommunalpolitiker gesorgt hätte. Das ist vorbei und soll auch nie wieder vorkommen, verspricht Bürger.

Seit Bestehen des Bürgerbüros nahm man dort laut Polizeioberkommissarin Bianka Kellner 379 Anzeigen auf. Viele würden aber auch kommen, um nach dem Stand der Ermittlungen in ihren Fällen oder nach Zuständigkeiten zu fragen. „Wir sind auch eine Anlaufstelle für alle geworden, die Rat und Hilfe suchen“, so Polizeiobermeister Thomas Pfannschmidt. Der Umgangston sei dabei ein sehr angenehmer und nicht vergleichbar mit dem in Großstädten, „manche bedanken sich bei uns dann sogar, dass wir uns gekümmert haben“, so Pfannschmidt. Und: Durch die unmittelbare Nähe zum Rathaus hätten die Mitarbeiter dort auch die Sicherheit, bei Bedarf sofort einen Polizisten greifbar zu haben, falls der gebraucht wird. Bei dringenden Fällen verständigen die Polizisten um Bürgerbüro sofort ihre Dienststellen, die dann – etwa bei einer Unfallflucht oder einer Fahndung – alles weiter zeitnah in die Wege leiten.

Bürger sagt auch: Nach der Einbruchserie in den letzten Monaten des vergangenen Jahres und deren Aufklärung – die Täter hat man innerhalb kürzester Zeit erwischt – sei es momentan sehr ruhig im Ilm-Kreis. „Das, was an Kriminalität derzeit da ist, das ist sehr vergleichsweise wenig, auch dank der verstärkten Polizeipräsenz.“

Die Polizeidienststelle im Arnstädter Mühlweg. Foto: Britt Mandler

Was die Dienststelle im Arnstädter Mühlweg betrifft, so sagt auch Bürger, dass sie nicht gerade sehr zentral gelegen und für die Bürger nicht gerade günstig zu erreichen ist. Die Arbeitsbedingungen für die Polizisten dort seien aber durchaus gut. Nun sei es vor allem Sache der Landespolitik und auch der übergeordneten Polizeidienststellen zu definieren, was sie unter einer innenstadtnahen Dienststelle verstehen und wie man das dann gegebenenfalls in Arnstadt umsetzen solle und könne.

Im nichtöffentlichen Teil der Hauptausschusssitzung der Stadt diese Woche spielte dieses Thema auch eine Rolle. Nach Informationen unserer Zeitung soll es dazu eine Petition unter dem Titel „Unsere Polizei gehört in die Innenstadt – Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei der Standortsuche“ an den Thüringer Landtag geben – und zwar eine mit öffentlicher Auslegung der Unterschriftslisten, um eine öffentliche Anhörung mit Rederecht für die Vertreter der Kommunalpolitik aus Arnstadt zu erreichen. Dafür werden dann 1500 Unterschriften von Einwohnern der Stadt und ihrer Ortsteile benötigt. Über die Wichtigkeit dieses Themas bestehe fraktionsübergreifend Konsens, das wurde auch immer wieder im Stadtrat deutlich, als man dort darüber diskutierte.

Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Polizei am Markt: montags, dienstags mittwochs und donnerstags von 10 bis 14 Uhr, Telefon: 03628/745889