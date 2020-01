Großbreitenbach. Feuerwehreinsatz am Sonntagabend in Großbreitenbach im Ilmkreis.

Bungalow-Brand in Großbreitenbacher Wohnpark

Sonntagabend entwickelte sich ein Schwelbrand im Schornstein eines Bungalows in einem Wohnpark Am Schwimmbad in Großbreitenbach im Ilmkreis. Gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr informiert, die sofort zum Einsatz kam und ein Ausbreiten des Feuers verhindern konnte.

Personen wurden nicht verletzt. Der Bungalow ist unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.