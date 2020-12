Busstreit schwelt noch immer

Noch nicht komplett beigelegt ist der Streit um die Kommunalisierung des Busverkehrs in Arnstadt.

Anderthalb Jahre ist es her, dass der Ilm-Kreis den öffentlichen Busverkehr in die eigenen Hände genommen hat. Dem vorausgegangen war ein Rechtsstreit mit der Regionalbus Arnstadt GmbH, die 20 Jahre lang den Auftrag innehatte, im nördlichen Ilm-Kreis Fahrdienstleistungen zu organisieren.



Die Regionalbus hoffte, so die Kommunalisierung zu verhindern.Vor Gericht wurde allerdings die Entscheidung des Kreises, den Nahverkehr künftig in Eigenregie zu organisieren, gebilligt.

Ungeklärt sind allerdings Finanzfragen. Der Kreis hielt bis zur Kommunalisierung Gesellschafteranteile an der Regionalbus Arnstadt GmbH. Diese sind nach wie vor nicht ausgezahlt. „Das sind öffentliche Gelder. Auf die dürfen wir nicht einfach verzichten“, erklärte Landrätin Petra Enders (Linke), warum das kreiseigene Unternehmen IKPV im Oktober Klage eingereicht hat.



Zwischen der IKPV und der Regionalbus habe es eine Vereinbarung gegeben, dass ein gemeinsames Gutachten erstellt wird, um die Auszahlung der Gesellschafteranteile zu regeln. Dieses Gutachten erkannte die Regionalbus GmbH aber nicht an. Daraufhin griff ein Passus aus dem Gesellschaftervertrag, der vorsieht, dass die Industrie- und Handelskammer einen Gutachter bestimmt, der den Wert der Gesellschaft und ihrer Anteile bestimmt. Auch dieses Papier liegt seit geraumer Zeit vor, werde von der Regionalbus aber nicht akzeptiert, so Enders. Nun sei es an den Richtern, die offenen Finanz-Fragen zu klären. Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest.