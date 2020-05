Wie die neue Firmenwerbung am ehemaligen Gebäude von Solarworld in der Robert-Bosch-Straße zeigt, ist Catl am Erfurter Kreuz angekommen. Die Firma „Contemporary Amperex Technology Co. Limited“ ist einer ...

Catl hat Gebäude von Solarworld übernommen

Wie die neue Firmenwerbung am ehemaligen Gebäude von Solarworld in der Robert-Bosch-Straße zeigt, ist Catl am Erfurter Kreuz angekommen. Die Firma „Contemporary Amperex Technology Co. Limited“ ist einer der größten chinesischen Hersteller von Lithium-Ionen-Akkumulatoren. Das Unternehmen will in den Standort am Erfurter Autobahnkreuz statt den bisher geplanten 240 Millionen Euro nun 1,8 Milliarden Euro investieren. Und das innerhalb der nächsten fünf Jahre. Das chinesische Unternehmen wurde 2011 gegründet und will im Oktober anfangen, eine neue Produktionsstätte im Ilm-Kreis zu bauen. Mehr als 2000 Beschäftigte sollen hier einmal arbeiten. Derzeit sind die ersten Baumaschinen zwischen der Firma N3 und Rehestädt im Einsatz (kleines Bild). Dort ist im Oktober der Spatenstich geplant.

Fotos (2): Hans-Peter Stadermann