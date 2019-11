Christoph aus Aue auf der Walz in Thüringen

Ganz, ganz früher mussten die Wandergesellen, die auf der Walz, waren jedes Stück Weg in ihrer drei Jahre und einen Tag dauernden Wanderschaft tatsächlich wandern. Es sei denn, ein Fuhrmann nahm sie ein Stück des Weges mit. Der Postwagen fiel als Transportmittel wegen der Bezahlung aus und die Insassen einer hochherrschaftlichen Kutsche ignorierten Wandergesellen. „Heutzutage ist das alles etwas anders, aber im Wesentlichen auch so geblieben, wie es seit Urzeiten war“, erklärt Christoph, der Zimmermanngeselle aus Aue. An der Tankstelle an der Erfurter Straße wartete er nicht lange auf eine Mitfahrgelegenheit. Weil Wanderburschen auf der Walz mit ihrem Päckchen, das sie zu tragen haben und dem Knotenstock zur Abwehr von Hunden oder Gaunern, vertrauenswürdig sind, dürfen sie fast bei jedermann einsteigen, um ihrem Wanderziel ein Stück näher zu kommen. Christoph wollte am Reformationstag noch ein Dorf nahe München erreichen. Dort warteten Freunde, die einen Bio-Laden einrichten wollen. „Da gibt es Arbeit für mich und ein Wiedersehen“, sagt er beim Einsteigen.

Es gibt überall gute, nette und auch andere Leute Als Mitnahmelohn bis zur Autobahnraststätte „Thüringer Wald“, etwa sieben Kilometer von Ilmenau entfernt, war das Erzählen der Walz-Geschichte und ein Foto als Fahrpreis schnell vereinbart.„Im November will ich wieder zu Hause in Aue sein. Dann sind vier Jahre Walz vorüber und meine Freundin wartet schon. Ein Dutzend Arbeitsstellen hatte ich. Zur Winterzeit begab ich mich wie die Zugvögel in den Süden und arbeitete in Marokko.“ So ganz aufregende Sachen habe er nicht erlebt. „Die Menschen gleichen sich in den unterschiedlichen Landstrichen überall. Es gibt gute und nette, aber auch andere Leute. Das Leben kann schön und manchmal recht schrecklich sein, was aber meist nicht lange anhält.“ Viele nützliche Erfahrungen habe er sammeln können in seinem Zimmermannsfach, aber auch im Umgang mit Menschen. „Wenn man ganz auf sich gestellt ist, reift man schneller. Meinem Selbstbewusstsein hat die Walz genützt“, resümiert er. Mut habe er bekommen, den langen Wanderweg jetzt mit dem Weg in die berufliche Selbständigkeit zu tauschen. Ob er es heute noch bis München schaffen wird, wusste er nicht zu sagen. „Es kommt, wie es kommt und meistens kam es gut. Darauf verlasse ich mich!“, verabschiedete sich der Wanderbursche und walzte per Anhalter weiter.