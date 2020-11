Corona: 215 Abstriche im Ilm-Kreis binnen 24 Stunden

Auf Hygiene kommt es an.

Ilm-Kreis. Auch in einer kieferchirurgischen Praxis ist eine Corona-Erkrankung festgestellt worden.

Mit Stand vom 24. November, 9 Uhr, sind dem Gesundheitsamt des Ilm-Kreises 722 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion bekannt, von denen derzeit 293 aktiv sind. Im Lauf des Montags hat das Gesundheitsamt 15 neue Fälle aufgenommen, die mehrheitlich im häuslichen Umfeld aufgetreten sind. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Das Gesundheitsamt ermittele weitere Kontaktpersonen und organisiere Abstriche.

In den Ilm-Kreis-Kliniken werden den Angaben zufolge vier bestätigte Fälle und sechs Verdachtsfälle isoliert behandelt. Das Gesundheitsamt habe seit Montag 215 Abstriche gemacht.

Zum Infektionsgeschehen: In einem Unternehmen im südlichen Ilm-Kreis ist eine Person positiv getestet worden. In einer kieferchirurgischen Praxis ist ein positiver Fall aufgetreten. Ermittlungen laufen in beiden Fällen.