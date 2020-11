Corona sorgt für messbar mehr privaten Abfall im Ilm-Kreis

Thüringenweit ist im vorigen Jahr die Hausmüllmenge nach Angaben aus dem Erfurter Umweltministerium erneut gesunken. „Mit 142 Kilogramm pro Einwohner war es das niedrigste Ergebnis für Thüringen seit Beginn der Erfassung im Jahr 1993.“ Die Mengen für getrennt erfasste Wertstoffe wie Papier, Leichtverpackungen und Glas seien hingegen leicht gestiegen. Beim Aufkommen Biomüll habe es nahezu keine Veränderungen gegeben, heißt es aus dem Erfurter Umweltministerium. Der Ilm-Kreis liegt beim Hausmüll über dem Thüringenschnitt. 2019 wurden 174 Kilogramm pro Einwohner entsorgt. Allerdings ist nach Angaben des Abfallwirtschaftsbetriebes des Ilm-Kreises (AIK) auch ein relativ hoher Anteil aus gewerblichen und anderen Einrichtungen mit eingerechnet, die an das Abholsystem des AIK mit angeschlossen sind. In diese Statistik sei bereits eingerechnet, dass Schmiedefeld und Gehlberg im Zuge der Gebietsreform im Januar 2019 den Ilm-Kreis in Richtung Suhl verließen, was natürlich auch für den Wegfall der dortigen Abfallmengen gilt.

Auch das Jahr 2016 war kein großer Ausreißer nach unten. Im Juli dieses Jahres wurde das Identsystem im Ilm-Kreis eingeführt – das „verursachergerechtere Gebührensystem“, wie es vom AIK heißt. „Entgegen den ursprünglichen Prognosen sank das Restabfallaufkommen mit der Einführung des Identsystems und auch bis heute nicht so stark ab wie ursprünglich angenommen“, so Betriebsleiter Ronny Bössel. Einen erfreulichen Nebeneffekt gab es aber seinen Worten zufolge: Wesentlich mehr illegale Müllablagerungen registrierte man nicht.

Die Corona-Krise 2020 treibt allerdings die Zahlen beim Müll vor allem in privaten Haushalten auch im Ilm-Kreis in diesem Jahr wieder in die Höhe. Homeoffice, mehr Bestellungen im Internet und auch mehr Zeit, um Keller oder Dachboden mal auszumisten oder im Garten etwas zu tun, sind die mutmaßlichen Gründe. Allein im März registrierte man beim AIK eine Steigerung um 7,1 Prozent, im Juni waren es dann über 15 Prozent gegenüber den Vergleichsmonaten des Vorjahres.

In ganz Thüringen gab es bis August einen Anstieg bei Leichtverpackungen um vier Prozent. Das ist auch beim AIK der Fall. „Bei den Leichtverpackungen ist ein kontinuierlicher Trend nach oben zu erkennen“, so Bössel. Das liege zum einen an der besseren Mülltrennung der Einwohner – durchaus als Lob zu verstehen, zum anderen aber eben auch an dem deutlich steigenden Verpackungsmüll. Selbst beim Einkauf von Lebensmitteln kann das jeder am eigenen Einkaufskorb erkennen. Und auch hier gilt: Coronabedingt gibt es einen Anstieg.

„Auffällig war zudem in Thüringen der Mengenzuwachs beim Sperrmüll“, so das Erfurter Umweltministerium. Als es im Ilm-Kreis noch die Straßensammlungen gab, waren hier illegale Ablagerungen sowie die Praxis, dass Leute aus anderen Kreisen ihren Sperrmüll auch einfach im Ilm-Kreis entsorgten, an der Tagesordnung. Das ist mit der Einführung des Abfuhrsystems besser geworden, die Sperrmüllmengen gingen deutlich zurück und blieben in den letzten drei Jahren konstant.

2018 und im vorigen Jahr wurde die Pflicht zur Biotonne für alle Grundstücke ohne Eigenkompostierung eingeführt. Das hat die ökologisch erfreuliche Konsequenz, das die Bioabfallmengen gestiegen sind. Der Ilm-Kreis liegt hier mit 46 Kilogramm je Einwohner deutlich über dem Thüringenschnitt mit landesweit 34 Kilogramm je Einwohner.

Was die Entsorgung von Papier, Pappe und Kartons betrifft, so registriert man hier beim AIK wie bei den Plasteverpackungen einen steigenden Anteil – auch bedingt durch den Online-Handel, der in Zeiten der Corona-Krise ja deutlich mehr genutzt wird. Auch bringen viele Gewerbetreibende ihre Transportverpackungen zu den Sammelplätzen oder Wertstoffhöfen, die eigentlich nur für private Haushalte und für haushaltsübliche Mengen gedacht sind.