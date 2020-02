Die Gemeindeverwaltung in Ichtershausen bleibt am Freitag geschlossen.

Ichtershausen. Auf Grund eines Corona-Verdachtsfalles bleibt die Gemeindeverwaltung in Ichtershausen am Freitag geschlossen.

Corona-Verdachtsfall im Ilm-Kreis

Geschlossen bleibt am Freitag die Gemeindeverwaltung in Ichtershausen. Das bestätigte am Donnerstagabend Uwe Möller (CDU), Bürgermeister des Amtes Wachsenburg. Grund sei ein Corona-Verdachtsfall, der in der nahen Verwandtschaft einer Mitarbeiterin aufgetreten sei.

Abgesagt wurde zudem ein Flohmarkt, der am Samstag in der Neuen Mitte stattfinden sollte. Am Freitag werde mit dem Gesundheitsamt über das weitere Vorgehen beraten, so Möller weiter.