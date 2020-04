Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Coronavirus: Dritter Toter im Ilm-Kreis

112 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion sind mit Stand vom Sonntag, 19. April, dem Gesundheitsamt des Ilm-Kreises bekannt. Das sind einer mehr als am Samstag. Über zwei Drittel der Infizierten ist laut Gesundheitsamt wieder genesen, 91 waren es am Sonntag. Ein Patient aus dem Ilm-Kreis, der in Erfurt in Behandlung war und sich dort infizierte, ist dort verstorben, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes weiter. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

