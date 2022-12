Creuzburg-Trio tritt im Parkcafé Ilmenau auf

Ilmenau. Zum Neujahrskonzert in der Ilmenauer Festhalle mit dem Creuzburg-Trio gibt es noch Karten.

Zum Neujahrskonzert mit dem Creuzburg-Trio wird am Sonntag, dem 1. Januar 2023, um 19 Uhr in das Parkcafé des Kultur- und Kongresszentrums Festhalle eingeladen. Das Publikum erwarten heitere Melodien im klassischen Musikambiente mit Werken von Haydn, Mozart, Chopin, die mit Operettenschlagern, argentinischen Tangos und berühmten Songs von Gershwin einen unterhaltsamen Neujahrsabend versprechen. Es spielt das Creuzburg Klaviertrio. Iulian Dedu, Violine, stammt aus Rumänien und studierte Violine an den Hochschulen Weimar und Mannheim. Neben seiner Tätigkeit als Konzertmeister der Roma- und Sinti Philharmoniker und stellvertretender Konzertmeister der Thüringen Philharmonie Gotha/Eisenach verfügt er über ein sehr breites solistisches Repertoire. Claudia Schwarze, Cello, legte Orchesterdiplom und Konzertexamen „Mit Auszeichnung” bei David Geringas ab. Neben CD- Aufnahmen unternahm sie Konzertreisen durch Europa, USA, Israel, Brasilien. Yuliya Peters, Klavier, stammt aus Usbekistan, absolvierte ihr Konzertexamen mit Auszeichnungsprädikat in Taschkent. Sie ist eine Kammermusikerin und Klavierpädagogin an der Musikschule Eisenach. Karten sind in der Ilmenau-Information (29 Euro Normalpreis, 24 Euro ermäßigt), sowie im Ticketshop Thüringen erhältlich.