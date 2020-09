Dahlienfest Arnstadt eröffnet

Es ist ein besonderer Tag für die Arnstädter. Nach 55 Jahren knüpft nun Initiator Reinhard Köhler mit vielen Unterstützern an eine prachtvolle Tradition an: dem Dahlienfest. Bürgermeister Frank Spilling und Landrätin Petra Enders (beide parteilos) läuten das besondere Wochenende bei Sonnenschein auf dem Neideckgelände ein. Es sind Reinhard Köhler und seine Frau, die sich zu ihrem runden Geburtstag Spenden wünschen, um das Dahlienfest erneut aufleben zu lassen. Spilling und Enders danken dem Senior für diese Idee. „Am 15. September 1951 fand das Dahlienfest erstmals statt“, sagt das Stadtoberhaupt, „fast auf den Tag genau.“ Sechs Jahre erfreuten sich Arnstädter und Gäste an den Herbstblumen, dann wurde das Fest verboten. „Zu Spitzenzeiten blühten damals im Schlosspark 70.000 Dahlien“, schwärmt Köhler, der gemeinsam mit dem Bürgermeister noch einen Wunsch hat. Doch nun schweben Köhler und Spilling große Pläne vor den Augen: „Wir hoffen, dass wir nun einen langen Atem haben, jährlich das Dahlienfest veranstalten und 2028 die Landesgartenschau ausrichten können.“ Die Landrätin freut sich auf das Wochenende und auf ein „Meer aus Dahlien.“