Das Fest der Liebe

Weihnachten steht vor der Tür. Es ist ja auch und vor allem das Fest der Liebe. Doch Familienkrach ist vorprogrammiert.

Das beginnt schon jetzt mit dem Kauf des Weihnachtsbaumes. Meist entscheide ich mich für ein ziemlich krummes Exemplar, das sonst niemand haben will, was dann natürlich für Hohn und Spott sorgt. Wenigstens die Christbaumkugeln hängen dank Schwerkraft gerade nach unten, was die Macken des Baumes aber eher noch betont. Und was schenken wir Männer? Natürlich Küchenutensilien, von denen wir glauben, dass sie noch dringend benötigt werden. Blöde Idee.

Auch der Besuch eine auswärtigen Weihnachtsmarktes schafft keine Entspannung. Da wird gemotzt, dass der Glühwein dort 6 Euro kostet und überhaupt: „Wenn mich noch einmal einer anrempelt, dann haue ich dem eine rein.“ Entspannung geht anders.

„Last Christmas“ kann Heiligabend dann auch keiner mehr hören. Wenn man die lumpige Verwandtschaft also möglichst schnell wieder loswerden will, dann stellt man das Lied auf Dauerschleife. Das funktioniert garantiert. Und wenn die Schwägerin mit glasigen Augen beim Gans essen am Tisch sitzt, dann freut es einen doch gleich doppelt, dass man (leider) völlig vergessen hat, dass sie eine strenggläubige Veganerin ist. Die Schwägerin rächt sich, in dem sie mir knallbunte Socken schenkt.