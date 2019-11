Arnstadt. „Wir schreiben das Jahr 1992. Ich besuchte Venezuela in guter Gesellschaft mit meinem Freund Hartmut Pontius, welcher damals Leiter des Naturkundemuseums in Erfurt war. Im Gepäck Humboldts Buch Auf Steppen und Strömen Südamerikas“, erinnert sich Dorsten D. Klauke an seine erste „körperliche Begegnung“ mit Alexander von Humboldt. Nämlich mit dessen mannshohen Denkmal vor der Höhle von Guascharo.

„In einem Land, wo man so großem Hang zum Wunderbaren hat, ist eine Höhle, aus der ein Strom entspringt und in der Tausende von Nachtvögeln leben, mit deren Fett man in den Missionen kocht, natürlich ein unerschöpflicher Gegenstand der Unterhaltung und des Streits... Man steht auf einmal vor der ungeheuren Mündung der Höhle. Der Anblick hat etwas Großartiges“, so hat es Humboldt selbst festgehalten.

Ausstellung zum 250. Geburtstag

In diesem Jahr jährt sich der Geburtstag des großen Forschers und Naturwissenschaftlers zum 250. Mal. Für Dorsten Klauke, künstlerischer Leiter der Kunsthalle, Anlass ihn mit einer Ausstellung zu ehren. Der Titel „Die südamerikanische Reise – Auf den Spuren des Alexander von Humboldt“ ist dabei Programm. Zwölf Jahre lang reiste der gebürtige Erfurter immer wieder nach Südamerika. „Meist zwei- bis dreimal im Jahr. Mein längster Aufenthalt dauerte fünf Monate“, erinnert er sich. „Ich war schon als Kind besessen, Südamerika irgendwann zu bereise, fühlte mich zu den Schriften Humboldts hingezogen.“

Nicht nur die Guacharohöhle hat Klauke bereist und malerisch festgehalten. Die Flüsse Rio Orinoko, Rio Casiguare, Rio Atapapo und Rio Temi oder die Berge Chimborazo und Cotopaxi in den Anden standen wie bei Humboldt auf dem Programm. Auch wenn sich mancher Ort im Laufe der Zeit äußerlich veränderte, so „fand doch meine Begegnung mit Alexander vom Humboldt statt“, erinnert sich Klauke. „Es sollten Bilder entstehen, ein Treffen außerhalb der Zeit, Zeitsprünge.“

Das Ergebnis kann in 25 meist großformatigen Gemälden nun bewundert werden. „Auch wenn ich einen sehr bescheidenen Beitrag gegenüber dem überragenden Naturwissenschaftler zum Gedenken beitragen kann, bin ich glücklich, ein Bilderbuch zu malen, welches mit den Arbeiten Alexander vom Humboldts zu tun hat“, umreißt Dorsten Klauke sein Anliegen.

Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Mexiko, Guatemala und Mexiko hat der Wahl-Arnstädter, der 1999 den hiesigen Kunstverein ins Leben rief, bereist, Tiere, Pflanzen und Landschaften ebenso festgehalten wie die Slums der Großstädte oder das kleine Andenmädchen. „Es ist eine ganz andere Welt als die unsere“, sagt Klauke. Eine, die ihn nie mehr losließ. Die Ausstellung, welche der Künstler künftig auch in anderen Städten zeigen will, ist für den Kunsthallenchef die erste Solo-Ausstellung in seinen Räumen. Bisher waren Dorsten Klaukes Werke nur im Rahmen von Gemeinschaftsausstellungen in der Kunsthalle zu sehen.

Vernissage: 16. November, 20 Uhr mit Musik von Experium und einem kleinen Imbiss; Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag, Sonntag 14 - 18 Uhr