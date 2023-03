Debatte um Kirchheimer Zwergenland

Das „Zwergenland in Kirchheim“ musste geschlossen werden. Der Grund: In den Räumen des Altbaus wurde eine Schadstoffbelastung in der Luft festgestellt.

Kirchheim. Eine Schadstoffbelastung führt zur Schließung des Altbaus. Eltern und Politiker wünschen Gespräch mit dem Bürgermeister.

Der Altbau des Kirchheimer Kindergartens „Zwergenland“ ist seit Anfang Februar geschlossen. Die Debatte dazu ebbt allerdings nicht ab. Während die Elternvertreter einen externen Gutachter einbeziehen, beantragen die Fraktionen CDU, Bürger Aktiv und Freie Wähler eine unverzügliche Einberufung des Gemeinderates Amt Wachsenburg.

Elternvertreter Steve Spindler erklärt die aktuelle Situation und die Entstehung. Im Oktober vergangenen Jahres schaut sich der Gemeinderat den Kindergarten an, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Dabei geht es um eine Wirtschaftlichkeitsprüfung, ob eine Sanierung oder ein Neubau kostengünstiger sei. In dem Zusammenhang sei auch ein Gutachten zur Schadstoffbelastung erstellt worden. Das Ergebnis sei Mitte Dezember Bürgermeister Sebastian Schiffer (SSB) vorgelegt worden. Spindler erzählt, dass aus dem Gutachten hervorgehe, dass in einem Raum der Formaldehyd-Wert erhöht sei. Mitte Januar sei der Bauausschuss sowie der Elternbeirat einberufen worden, um über das Gutachten und eine Schließung des Altbaus zu sprechen.

Fraktionen nehmen sich der Sorgen der Eltern an

Anfang Februar erfolgt die Schließung des Altbaus, mit der Konsequenz, dass 41 Kindergartenkinder nun nach Ichtershausen müssen. Der Elternvertreter berichtet, dass nur ein Teil der Pädagoginnen mit gewechselt sei, sodass den Kleinen die Bezugspersonen fehlen. Eltern hätten ihm erzählt, dass die Kleinen abends weinen und zurück nach Kirchheim möchten. Auch er selbst kenne die Situation aus dem eigenen Erleben. Um Sicherheit zu haben, beziehen die Eltern einen externen Gutachter ein, der sich das vorliegende Gutachten anschaut. „Dort ist keine Empfehlung gegeben, den Altbau gänzlich zu schließen.“ Spindler meint, dass über Luftzirkulation auch mit dem erhöhten Wert umgegangen werden kann. Weiter beanstandet er, dass die Wände aufgemacht worden sind. „Dadurch sind noch mehr Schadstoffe in die Luft gekommen. Die Löcher in den Wänden sind erst sechs Wochen später geschlossen worden.“

Der Elternvertreter bemängelt aber vor allem die Kommunikation zwischen Eltern, Pädagogen und dem Bürgermeister. Denn die derzeitige Situation im Kindergarten in Ichtershausen sei auch angespannt. Obwohl dieser Kapazitäten von über 230 Plätzen habe, sei es beengt und laut, sagt Spindler.

Die Sorgen der Eltern kennt auch Gemeinderatsmitglied Michael Klippstein (CDU). Seine Fraktion sowie Bürger Aktiv und Freie Wähler hätten deshalb eine unverzügliche Einberufung des Gemeinderates gefordert. Der entsprechende Antrag ist in der vergangenen Woche in der Gemeinde eingegangen. Ein Datum gibt es bisher aber noch nicht. Klippstein möchte mit dem Bürgermeister und den Eltern über das Gutachten sprechen. „Es gibt noch einige Ungereimtheiten, die wir bereden müssen.“

Bürgermeister sieht Kommunikationsdefizite

Auf Anfrage erklärt Sebastian Schiffer, dass der Antrag der Fraktionen im Hauptausschuss kommende Woche besprochen wird – entweder gibt es einen gesonderten Termin oder das Thema wird im kommenden Gemeinderat behandelt. Laut Schiffer heißt es in dem Gutachten, dass in mehreren Räumen der Formaldehyd-Wert erhöht sei und dass sich Fasern in der Luft befänden. Dieses Gutachten habe er am 24. Januar erhalten, am 26. Januar den Bauausschuss einberufen und am 8. Februar den Altbau geschlossen.

Derzeit laufen noch zwei Gutachten, eines wird durch die Unfallkasse Thüringen durchgeführt und eines durch das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz, beauftragt durch das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises, so der Bürgermeister. „Bis diese Gutachten vorliegen, dürfen wir an dem Gebäude nichts ändern.“ Der Unfallkasse gehe es vor allem darum, Beweismittel zu sammeln, falls Schadensersatzforderungen aufgemacht werden, so Schiffer.

Der Bürgermeister weiß um die Emotionalität des Themas. Ihm sei bewusst, dass der Umzug nach Ichtershausen eine Herausforderung für Kinder sei und Stresspunkte für die Eltern. Nichtsdestotrotz würden die Pädagogen dort eine „hervorragende Arbeit“ leisten und für die aktuellen Umstände „läuft es gut.“ Zurückblickend sieht Schiffer aber auch Kommunikationsdefizite und würde künftig einige Kommunikationsketten schneller schließen. „Hinterher ist man immer schlauer“, sagt er.