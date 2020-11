Deko und Schokolade

Die Ersten scharren schon seit Wochen mit den Hufen. Mit funkelnden Augen und wachsender Begeisterung wird um die Weihnachtsdekoration in den vielen Geschäften geschlichen: strahlende Kugeln, glitzerndes Lametta und viele kleine weihnachtliche Besonderheiten. Dazu kommen die Leckereien wie Lebkuchen, Spekulatius, Dominosteine, Marzipankartoffeln und natürlich die vielen facettenreichen und kreativen Adventskalender für Klein und Groß.

Aber, wie meine Kollegin immer so schön sagt, es gibt Regeln in Deutschland – und dazu gehört, dass nicht vor Totensonntag weihnachtlich geschmückt wird und erst am ersten Advent von den weihnachtlichen Leckereien genascht wird.

Ich halte das auch streng ein. Zugegeben, mir fällt es nicht leicht, wochenlang am Lebkuchen vorbei zu gehen, aber am Ende der Woche ist es endlich soweit. Da darf ich genüsslich in ein Lebkuchenherz mit Vollmilchschokolade beißen – ein Genuss.

Die Deko hingegen ist nicht gerade mein Steckenpferd. Ich bin auch kein Weihnachtself, der um den Weihnachtsbaum springt wie Rumpelstilzchen ums Feuer. Sicher auch, weil die Lieben zu Hause Weihnachtself genug sind, die Vorweihnachtszeit genießen und das Dekorieren regelrecht zelebrieren.