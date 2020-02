Den Rehestädtern stinkt es seit Langem gewaltig

Enrico Scherf und nicht wenigen anderen Einwohnern von Rehestädt stinkt es gewaltig. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der übel faulige Geruch kommt aus den Gullys auf den Grundstücken, aus den Fallrohren der Dachentwässerung und auch aus den Entlüftungsrohren für Bäder oder Toiletten der Häuser. Und das seit Jahren.

Vor gut acht Jahren wurde das Abwassersystem im Ort erneuert und an die Verbandskläranlage angeschlossen. Seitdem werden auch die Abwässer aus Holzhausen und Haarhausen über Rehestädt geleitet, und zwar über eine Pumpstation in der Nähe der Deponie durch den Ort in das Auffangbecken am anderen Ende Rehestädts. Zwar hat der Wasser- und Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung nach den Worten von Werkleiter Wolfgang Treyße nach ersten Beschwerden im Mai 2015 fünf sogenannte Geruchsadsorber – also luftdichte Kanaldeckel – in den kritischen Bereichen der Abwasserschächte der Ortsdurchfahrt von Rehestädt eingebaut und mischt dem Abwasser seit April 2016 im Pumpwerk auf Eisen(II)chlorid bei – mit wenig Erfolg, so Scherf. „Mit der Eisendosierung konnten beziehungsweise können die ausgehenden Geruchsemissionen auf ein Minimum reduziert werden“, heißt es in der Antwort des WAZV auf Scherfs Beschwerdebrief von Mitte Februar diesen Jahres, die er Freitag erhielt. „Für uns ist diese Antwort eine glatte Fünf“, so Scherf gegenüber unserer Zeitung. In dem Schreiben heißt es weiter: „Die Ergebnisse der Messungen zeigen auf, dass seit dem Einbau der Eisendosierung der Geruchsschwellenwert an der Messstelle an zirka 80 Prozent der Tage vergangenen Jahres in Rehestädt unterschritten wurde. Dies stellt aus unserer Sicht ein akzeptables Ergebnis dar.“

Das sehen nicht wenige Einwohner von Rehestädt anders. Am Donnerstagabend gab es eine Bürgerversammlung in Rehestädt gab, bei der dieses Thema eine große Rolle spielte und sich weitere Betroffene meldeten. Die überlegen nun, auch das Gesundheitsamt des Kreises einzuschalten. Und es ist ja nicht n ur die Geruchsbelästigung, die Rehestädter befürchten auch um ihre Gesundheit. Abhilfe würde hier nach ihrer Ansicht nur eine „Ortsumfahrung“ von Rehestädt schaffen, also eine Leitung, die von der Pumpstation die Abwässer aus Haar- und Holzhausen um Rehestädt herum leitet. Das wäre laut Scherf und anderer ein machbare und für die Betroffenen die beste Lösung. Denn: „Als der in den 1920er Jahren verlegte Kanal bei uns nur unsere Abwässer aufnahm, da stank es nicht“, so Scherf.

Ortsteilbürgermeister Uwe Güttich (parteilos) sieht darin auch die beste Lösung, zumal genau das ihm schon vor Jahren vom WAZV in Person des technischen Werkleiters Peter Fidelak quasi zugesagt wurde, falls das Pilotprojekt – als solches wurde das Vorhaben des WAZV damals selbst vom WAZV selbst bezeichnet – sich als nicht praktikabel erweise. „Oder aber man verkürzt die Pumpzeiten, damit sich die Gase gar nicht erst in diesem umfang bilden und dann in Rehestädt aus den Gullys kommen“, sagte er Freitag gegenüber unserer Zeitung. Eines ist ihm aber auch noch wichtig: Der Frieden im Dorf muss erhalten bleiben, „es gibt scharfe Diskussionen, die Gräben aufreißen, das tut uns nicht gut. Wir sollten miteinander versuchen, das Beste für Rehestädt und unsere Gemeinde zu erreichen.“ Gleiches gelte übrigens für die Diskussion um die 110-KV-Trasse für das Gewerbegebiet Erfurter Kreuz, die in Rehestädt die Gemüter erhitzt. Auch Güttich bezeichnete das Antwortschreiben des WAZV als „viel zu wissenschaftlich und für den Bürger schwer verständlich.“ Auf eventuelle Gesundheitsgefährdungen wird in dem Antwortschreiben nicht eingegangen.

Das Beschwerdeschreiben über den Gestank und die eventuelle Gesundheitsgefährdung ist auch an Landrätin Petra Enders (Linke), die sich bei Scherf nach nur zwei Stunden zurückmeldete und versprach, die Zuständigkeiten zu prüfen und bei der Suche nach Lösungen für das Problem ihre Hilfe zusagte. „Das wiederum ist eine glatte Eins“, so Scherf.