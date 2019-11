Der Argentinier, den es in den Osten verschlägt

Für Christoph Voigt-Hoffmüller ist es, als wäre es gestern gewesen. Ein Herbstabend 1989. Er ist mit einem Freund unterwegs zum Bahnhof in Dresden, um den Zug nach Prag zu sehen, die Menschenmenge, die weg will. Ein Lada liegt auf dem Dach. Und da steht dieses Polizeiauto. Er hört, wie Leute zu den Polizisten sagen: „Ihr drei, macht mal auf. Wir tun euch auch nichts.“ Der studierte Maschenbauer ist Ende zwanzig. Einer, der das immer Land verlassen wollte. Dieser Moment hat sich im Gedächtnis festgesetzt. Für einen wie ihn aus der DDR fühlt er sich 30 Jahre später noch unwirklich an. Verrückter, als für einen gebrauchten Trabant Unsummen hinzublättern. Christoph Voigt-Hoffmüller selbst hat einst 7000 Mark hingelegt, um eine Pappe zu bekommen. Saharabraun, älter als er. Heute schmunzelt er darüber. In Teilen dafür schwimmt er.

Geruch von Gummi in der Luft

„Günter Hoffmüller – Groß- und Einzelhandel“, der Laden an der Ichtershäuser Straße in Arnstadt ist seiner. Er ist Vergangenheit und Zukunft des 58-Jährigen. Der Geruch von Gummi liegt in der Luft, von Öl, von Auto- und Moped-Teilen. Wer dorthin kommt, riecht ein Stück DDR. Nur: Niemand steht an. Es ist nicht wie einst unweit von Plaue etwa, wo sich in den 80-ern im Dunkeln eine Schlange bildet, um Stunden später vielleicht einen Dreieckslenker für den Trabi zu bekommen. Oder wie an anderer Stelle, wo Zweirad-Besitzer froh sind, Faltenbälge zu ergattern, um die S51 aufzuhübschen. Hier in Arnstadt liegen sie heute: Schwimmer für die Vergaser der Simson-Mopeds und diese ziehharmonikaartigen Schläuche für Federgabeln. Im Angebot finden sich Unterbrecherplatten für Trabis, Gasbowdenzügen, Zylinder-Kopfdichtungen, Auspuffgummis. Was das Schrauberherz begehrt, um Barkas, Multicar oder Trabi flottzumachen, hier lacht es. Und es bestätigt Christoph Voigt-Hoffmüller wie Walter Mogdan.

Ein Barkas-Teil für Amerika

Die DDR ist ihr Geschäft. Besser: der Handel mit Ersatzteilen, die einst mitunter als „Bückware“ galten. Und der läuft beim Arnstädter Traditionsunternehmen wie geschmiert. Jeden Tag verlassen 100 bis 140 Pakete die Firma, berichtet Mogdan stolz. Er staunt, wohin mitunter die Teile gehen. Mehr als 90 Prozent der Lieferungen gehen an deutsche Adressaten. Aber auch Empfänger in Frankreich, Italien, selbst in Finnland und Belgien finden sich darunter. In Moskau soll es einen Klub geben, der eine Reihe von Teilen für Wartburg und Barkas bestellt hat. Vor ein paar Monaten sei eine Anfrage gekommen, ob er nicht ein Teil in die USA liefern könne. Walter Mogdan freut sich über jede Anfrage, auch wenn er sich schon mal fragt, was jemand in den Staaten denn mit einem B 1000 anfange. Geliefert aber wird.

Besuch in Arnstadt mit Folgen

Selbst nach Südamerika. Verständigung auf Spanisch wäre für ihn sogar ein Kinderspiel. Walter Carlos Mogdan, 55, ist seit 18 Jahren im Unternehmen, führt seit sechs Jahren die Geschäfte. Dabei hat er einst so viel mit Trabant zu tun gehabt wie eben ein Barkas mit der Wüste im Herzen der USA. Er ist Argentinier, lebt in Buenos Aires, als die Mauer fällt. Vater und Großvater waren Deutsche. Vom kommunistischen Deutschland hat er gehört. Arm und traurig wird es dargestellt. Umso kurioser, dass er dorthin findet. Im Urlaub in Kairo in Ägypten lernt er 1994 einen Arnstädter kennen, macht einen Besuch aus. Ein Jahr später kommt er tatsächlich nach Arnstadt, trifft eine wunderbare Frau. Es wird seine – er bleibt. Nur, was tun? Mogdan hat in der Heimat Betriebswirtschaft studiert, arbeitet erst als Bauzeichner.

Dann lockt dieser Praktikumsplatz „beim Christoph“, wie die Frau meint. In der Stimme liegt der Klang von einem soliden Job. Der Argentinier geht den Weg zu Hoffmüller, fuchst sich ein, lernt Groß- und Einzelhandelskaufmann. So kreuzen sich 2001 die Wege von einem, der einst in den Westen will und einem, den es in den Osten verschlägt. Christoph Voigt-Hoffmüller ist froh darüber. Aus dem Angestellten ist längst ein Freund geworden, der noch dazu glänzende Ideen hat. Der Online-Handel etwa ist seine gewesen. Der Weg ist allerdings nicht einfach für den Unternehmer.

Dichtungen, Kugel- und Radlager

Dass das seit 1948 in Arnstadt ansässige Geschäft seines Onkels Günter Hoffmüller 1990 reprivatisiert werden soll, nimmt Voigt-Hoffmüller zum Anlass, um von Dresden zurück nach Thüringen zu kommen. Er will den Umstieg schaffen, und zahlt im Verbund mit seinem Onkel viel Lehrgeld. „Wir haben so viele Fehler gemacht, dass es uns richtig schlecht ging“, sagt der Firmenchef. Seinerzeit haben Spiegelteile für Ifa-Fahrzeuge das Sortiment bestimmt und Dichtungen querbeet, später sind es Fahrzeugteile aller Art, Kugel- und Radlager selbst für Ferrari. Der Lagerbestand wächst – und verbrennt Unsummen. „Wir bekamen einen Wettbewerb, den wir überhaupt nicht kannten“, meint Voigt-Hoffmüller.

Vertriebsvertrag für Bremshydraulik-Systeme in DDR-Fahrzeugen

Dann der Goldgriff: der alleinige europaweite Vertriebsvertrag für Bremshydraulik-Systeme für alle DDR-Fahrzeuge. In drei Jahren ist das Unternehmen entschuldet, mit Treuhandverbindlichkeiten von 1,4 Millionen DM. Kurz vor der Wende sind es gut hundert Mitarbeiter, heute 24. Christoph Voigt-Hoffmüller ist stolz, dass 70 Prozent davon in der Firma ausgebildet worden sind. Mit zwei führenden Köpfen vorn dran. „Wir sind ein gutes Team“, sagt Walter Mogdan, sein Chef nickt.

Es gibt Momente, da stellen sie sich die Frage, wie ihr Leben wohl verlaufen wäre ohne die Wende. Eine Grenze gibt es nicht mehr, im Internet ohnehin nicht. Das Geschäft wächst. Und der Traum lebt. Die RT, die unter der Plane im Lager schlummert, ist original aus den 50ern. Von seinem Vater hat Christoph Voigt-Hoffmüller das Motorrad bekommen – und restauriert. Nagelneuer Lack, noch keinen Meter seither gefahren. Ein Schmuckstück. Irgendwann wird der 58-Jährige den Zweitakt-Motor starten. Vielleicht mit Walter Mogdan. Ganz bestimmt mit Stolz, sagt Christoph Voigt-Hoffmüller – und radelt erstmal los.