Der Ilm-Kreis auf der Grünen Woche in Berlin

Ilm-Kreis Vom 17. bis 26. Januar findet in Berlin wieder die Internationale Grüne Woche statt. In diesem Jahr wird der Ilm-Kreis der Schwerpunktlandkreis in der Thüringenhalle sein. „Ich freue mich, dass wir wieder unsere Landkreis auf der Grünen Woche präsentieren können. Für uns ist es eine große Chance, für unsere originellen wie originalen Seiten zu werben“, sagte Landrätin Petra Enders (Linke).

In der Thüringenhalle stellen sich in dieser Zeit wieder alle Thüringer Regionen vor. „Für uns als Landkreis ist es nicht nur eine wunderbare Chance, die Vorzüge unseres Kreises vorzustellen. Es ist auch eine große Herausforderung. Mit Übergabe des Staffelstabes durch den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt an uns haben wir sogleich die Arbeit nach der Grünen Woche 2019 aufgenommen“, so Enders.

Der Ilm-Kreis wird die Internationale Grüne Woche in der Thüringenhalle unter dem Motto „Originale und Originelles – Das ist der Ilm-Kreis“ stellen. Der Ilm-Kreis habe viele Originale, aus denen originelle Ideen entstanden. In Arnstadt lebte und wirkte Johann Sebastian Bach, hier feierte 2018 das Bach-Musical Premiere. Im südlichen Kreis lebt man die Tradition der Kloß-Herstellung. In Stützerbach wurden die Kloß-Pommes erfunden, es gibt das Unesco-Biosphärenreservat Thüringer Wald, Johann Wolfgang von Goethe, die Bratwurst, Bier und weitere Originale und Originelles. Hinzu kommt die Olitätenregion, Kräutermärkte und -kongresse, besondere und moderne museale Angebote rund um die Traditionen. Mit all dem wolle m,an auf der Grünen Woche in Berlin für die Region werben. „Vor allem der Kickelhahn als Ilmenaus Hausberg steht mit seinem Turm in einem besonderen Blickpunkt. Der Ilm-Kreis lädt an vielen geologischen Höhepunkten ein, sich einen Überblick zu verschaffen. Mit einem Modell des Kickelhahnturmes mit Rutsche kommt der Überblick auch auf die Messe“, so Enders gegenüber unserer Zeitung.

In den Tagen der Grünen Woche soll sich auch das Ehrenamt präsentieren. „Das Ehrenamt ist eine wichtige Stütze, ohne die engagierten Bürger gäbe es in manchem Ort keine Traditionspflege, kein Fest, keinen Austausch. Sie gehören fest zum Bild des Kreises. Denn sie pflegen die Originale und leisten Originelles“, sagte Enders. Deshalb werden sich auch viele Tanzensembles, Chöre, Musikgruppen, Vereine und mehr im Bühnenprogramm wiederfinden, das in Berlin in der Thüringenhalle präsentiert wird. Mit der Ilmenauer Sängerin Katharina Herz kommt eine überregionale Stimme auf die Bühne. Die Rennsteigbahn präsentiert ihre Marke. Die Schwemmklopfer aus Neustadt zeigen ihre Traditionspflege. Die Erlebniswelt Bob und Schlitten aus Ilmenau präsentiert „Sieben auf einen Streich“: sieben Olympioniken, elf Goldmedaillen, 28 Weltmeistertiteln und 41 Europameistertiteln. Und wie sich das ganz genau anfühlt, das können die Besucher dann dort auch selbst erleben – in einem Bob. „Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck am Programm. Mehr als zehn Tage mit zwei Wochenenden Bühnenprogramm gilt es für das Publikum interessant und abwechslungsreich zu gestalten“, so Enders.