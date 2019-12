Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Weihnachtsmarathon geht beim Advent unterm Turm weiter

Nach dem Bach-Advent und dem Arnstädter Weihnachtsmarkt steht nun das dritte Ereignis in der Vorweihnachtszeit auf dem Programm: Advent unterm Turm. Am Freitag begann das dreitägige Spektakel auf dem Gelände der Schlossruine Neideck bei leichten Regenschauern. Gleich zu Beginn sangen die Kinder vom evangelischen Kindergarten Arnstadt Weihnachtslieder. Wenig später zeichnete Friedrich Reinhard Wilke von den Stadtwerken die Geschwister-Scholl-Schule, die Emil-Petri-Schule, die Europaschule Marlishausen, die Ludwig Bechstein und die Dr. Harald Bielfeld Grundschule sowie das Gertrud-Ranft-Haus vom Marienstift aus. Diese Schulen haben die Weihnachtsbäume auf dem Gelände geschmückt. Bei Aimee Meyer im Schneewittchenhaus können die kleinen und großen Kinder drei Tage lang Zwerge für den guten Zweck bemalen. Am Samstag beginnt das Programm um 14 Uhr und ab 20 Uhr findet eine Christmas Rocktail Party statt. Am Sonntag hat der Advent unterm Turm von 14 bis 19 Uhr geöffnet.