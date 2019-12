Der Winter kann kommen

Ein eisiger Wind pfeift über das Gelände des Baubetriebshofs im Elxlebener Weg. „Es wird langsam Winter“, sagt Michael Bunk. Auf die kalte Jahreszeit sind der Chef des Baubetriebshofs und seine Mitarbeiter aber gut vorbereitet. Denn dank eines neuen Streusalzsilos plus dazugehöriger Lagerhalle erleben sie nun keine bösen Überraschungen mehr, wenn sie zum Winterdienst ausrücken wollen.

„Das bisherige Lager war in die Jahre gekommen. Das Dach war undicht, Streugut wurde feucht“, beschreibt Bunk das Problem. Erstmals thematisiert wurde das 2017, im vergangenen Jahr gab der Werkausschuss für den Baubetriebshof grünes Licht für den Neubau. Die Ausschussmitglieder und die Mitarbeiter feierten die Inbetriebnahme nun gemeinsam.

528.000 Euro wurden in Silo und Halle investiert. Beide sind so konzipiert, das zeitaufwendige Arbeiten entfallen. Wurden die Streufahrzeuge früher per Radlader beladen, können sie nun direkt unters Silo fahren. Auch ist die Halle hoch genug, dass Laster, die Split liefern, der in der Halle gelagert wird, diesen direkt anliefern und abkippen können. Auch hier musste früher der Radlader ran.

„Im Sommer dient die Halle dann als Fahrzeughalle“, erklärt Bunk. Nur für die Übergabefeier wurde sie noch einmal kurz beräumt. Schon in Kürze dürfte hier aber Hochbetrieb herrschen, denn für die nächsten Tage wurde der erste Schnee vorausgesagt. Sobald es glatt wird, rückt der Winterdienst aus. Nicht nur in Arnstadt, sondern in allen Ortsteilen. Das ist deutlich aufwendiger als bisher, denn durch die Gebietsreform mit dem Wipfratal kamen deutlich Kilometer hinzu, auf denen kontrolliert und abgestumpft werden muss. Mit dem alten Salzlager wäre das kaum schaffbar gewesen.

Seine Tage sind übrigens gezählt. Zunächst soll das marode Dach abgetragen werden. Das übrig bleibende Silo wird vorübergehend noch für Schüttgut genutzt, soll perspektivisch aber komplett weggerissen werden, da die Bausubstanz marode ist.