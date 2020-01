Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Dramen des Umzugs

Abenteuer, Herausforderung und der blanke Wahnsinn – so ein Umzug bringt viele Gefühlslagen mit sich. Ich spreche da momentan aus Erfahrung. Ich hatte an gleicher Stelle bereits meinen Umzug angedeutet. Was sich anfangs bei der Planung noch als Kinderspiel anhörte, entpuppt sich spätestens bei der Durchführung als größeres Unterfangen.

Das Drama beginnt schon bei der Kleidung. Ach, so viele Kleidungsstücke habe ich nicht. Außerdem sortiere ich doch auch noch welche aus. Ich habe noch genau meinen lässigen Ton im Ohr, als wäre das alles ein Klacks. Und dann wird es ernst: Klar, drei Oberteile werden aussortiert, aber fünf andere in den verborgensten Ecken des Schrankes gefunden. Und natürlich müssen davon mindestens drei behalten werden. Sie sind doch noch so schön und lassen sich zu der Hose und diesen Schuhen super kombinieren. Hand aufs Herz: Viele Frauen müssen an der Stelle schmunzeln, weil sie sich wiedererkennen und genau wissen, wovon ich spreche. Klar, liebe Männer, auch ihr kennt sicher solche Situationen. Der nächste Akt des Dramas: die Schuhe. Meist ist es Liebe auf den ersten Blick und schon wohnt man zusammen. Aber sich dann von den geliebten Tretern zu trennen? Eigentlich unmöglich. Und doch ist es erforderlich, denn schließlich bietet so ein Umzug die beste Gelegenheit.