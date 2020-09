Wochenende – wieder haben wir eine Woche geschafft. Hinter uns liegt der Alltagsstress mit Anrufen, unzähligen Mails, Anfragen und etlichen Nachrichten. Doch nun warten zwei Tage, die mit Leben, Abenteuer, Spiel, Spaß und jeder Menge Freude gefüllt werden wollen. Petrus spielt wohl auch am Wochenende mit und beschert uns etliche Sonnenstunden, so dass wir einen wunderschönen Spätsommer genießen können. Das ist nicht nur Balsam für die Seele, sondern animiert auch, um in die Natur zu gehen. Denn so ein Spaziergang durch Wälder, Wiesen und Felder dient nicht nur der eigenen Erholung, um dem Stress der Woche abzuschütteln. Es bringt auch die Familie zusammen, um wieder einmal gemeinsame Stunden zu verbringen. Erst am vergangenen Wochenende ging es bei uns in den Harz zum Wandern und Klettern. Eigentlich keine große Aktion und dennoch sorgte der Ausflug für strahlende Augen – bei Groß und Klein. Ähnlich wird es vermutlich auch in den kommenden Tagen – Pilze sammeln und ein Ausritt mit den Pferden. Und da zeigt sich wieder, es braucht nicht die riesen Ausflüge – gemeinsame Stunden mit den Lieben sind Gold wert. Nutzen wir das Wochenende dazu.