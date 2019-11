Die unsterbliche Magie von St. Louis in Arnstadt

Der Veranstalter hatte die Band als „Warm-Up für den Bach-Advent“ angekündigt. Zu Recht, wie die Band aus St. Louis bewies. Warm war die Gefühligkeit der souligen Songs und heiß der Rhythmus des Rhythm & Blues, der dem begeisterten Publikum ins Herz und in die Beine ging. Zwar bestand die Band nicht, wie im Foto des Flyers verheißen, aus 10 Mitgliedern, sondern „nur“ aus 6 Musikern, aber dies tat dem Ganzen keinen Abbruch, denn die wackeren und noch sehr jungen Musiker an Trompete, Saxofon, Keyboards, Gitarre, Bass und Schlagzeug heizen dem Publikum mächtig ein. Dies alles geschah in einem Prinzenhofkeller, der ziemlich verwandelt schien. Man hatte nämlich auf Tische verzichtet und die Stühle nach links und rechts an die Wand gestellt, so dass dazwischen eine riesige Tanzfläche entstanden war. Ein Besucher witzelte, dass es wie in der Tanzschule aussehe. Die fetzige Band aus St. Louis machte aber von Beginn an klar, dass nicht steife Gesellschaftstänze angesagt waren, sondern je nach Laune des immer tanzwütiger werdenden Publikums individuelle tänzerische Gestaltung. Es war berührend zu erleben, dass diese Mischung aus Country und Soul und Funk und Rhythm und Blues noch heute von jungen Leuten wie der „East Side Rhythm Band“ frisch und lebendig erhalten wird. Die Musik erinnerte durch die gewaltige Stimme des Sängers und sein uriges Gitarrenspiel stark an John Fogerty und die „Creedence Clearwater Revival“. Durch die beiden Bläser wirkten sie fast wie eine Wiedergeburt des legendären Soulsängers Solomon Burke. Die spielfreudige Band spielte überwiegend Eigenkompositionen, bot aber auch erfrischende Versionen von Klassikern. So boten sie zum Beispiel Bob Dylans herben , akustisch-puristischen religiösen Country-Song „I Dreamed I Saw St. Augustine“ in einer gefühlvollen souligen Version, die Erinnerungen an Otis Redding und sein legendäres „Sitting On The Dock Of The Bay“ weckten. Ob Coverversion oder Eigenkomposition, in jedem Fall hielten die Musiker perfekt die Balance zwischen die Seele streichelndem Country & Soul und fetzig-funkigem Rhythm & Blues. So kamen sowohl die Liebhaber gefühliger Balladen als auch die Fans fetziger Rhythmen auf ihre Kosten. Immer weniger hielt es die begeisterten Besucher auf den Stühlen und am Schluss waren fast alle auf den Beinen, um sich verzückt dem verführerischen Drive der Musik zu überlassen. Wie schön am Schluss der Dank der Musiker an das Publikum und vor allem an die Tanzenden, der wieder einmal zeigte, dass Musiker sich über das Publikum ähnlich freuen wie umgekehrt die Zuhörer über die Musik.