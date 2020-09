Dornheim: Nach 100 Lebensjahren steckt man voller Geschichten

Hildegard Weiße aus Dornheim feierte am gestrigen Mittwoch ihren 100. Geburtstag.

Hildegard Weiße aus Dornheim gehört nun also auch dazu – zum fast schon elitären Klub der 100-Jährigen im Ilm-Kreis. Denn derzeit gibt es im gesamten Ilm-Kreis „nur“ 15 100-Jährige, fünf von ihnen sind ein Jahr älter, einer hat das stolze Alter von 104 Jahren. Am Mittwoch feierte sie diesen immer noch ungewöhnlichen Geburtstag im Kreis ihrer Familie. Natürlich ließen es sich auch Dornheims Bürgermeister Burkhard Walther (parteilos) und Kay Tischer, der Beigeordnete des Landratsamtes, nicht nehmen, an diesem ganz besonderen Tag auch zu gratulieren.