Drei Schweinshaxen im Kühlschrank

Nun geht das mit Herrchens Homeoffice schon über eine Woche lang. Und wenn man – also der Hund namens Herr Lehmann – denkt, es kann nicht noch schlimmer werden, dann wird er immer wieder eines Besseren belehrt. Oder eines Schlimmeren. Denn das Frauchen macht jetzt auch Homeoffice.

Das ist Stress pur. Denn der Dackel muss jetzt nicht nur aufpassen, was das Herrchen so treibt. Er muss seine Aufmerksamkeit jetzt auch dem Frauchen schenken. Den ganzen Tag lang und zu möglichst gerecht verteilten Teilen. Aus Frauchens Zimmer kommt dabei immer öfter ein „Ich schwöre, ich mache sie alle kalt“ oder „Herr, lasse Hirn vom Himmel regnen“. Da verschwindet dann der Dackel lieber.

In Herrchens Arbeitszimmer – das ja eigentlich das Zimmer des Herrn Lehmann ist – will er dann gerne bei den Telefonaten mitreden. Darf er aber nicht. Also trollt es sich wieder zu Frauchen, die gerade ins Telefon brüllt: „Mist verfluchter, ich habe doch gesagt …“. Also wieder zurück zum telefonierenden Herrchen und mal eben ins Gespräch gebellt.

Das Herrchen hat dem Frauchen jetzt vorgeschlagen, ob es sich nicht darüber freuen würde, für ein paar Tage eine Freundin zu besuchen und von dort aus zu arbeiten. Die Freundin wohnt mitten im Nirgendwo, da kommt sonst nie jemand hin. Sie ist wie das Frauchen gesund. Es wäre also völlig unbedenklich, da die beiden auch nicht mehr als Zwei wären und alle jetzt geltenden Vorgaben erfüllen würden.

Vor allem aber wäre das für die beiden Kerlen und deren Nerven gut. Um nicht zu sagen: Es wäre klasse. Auch, weil der Herr Lehmann – immer wenn das Frauchen länger außerhäusig ist – dann das Gleiche zu fressen kriegt, was sich das Herrchen macht. Und das hat neulich drei Schweinshaxen eingekauft und im Kühlschrank zwischengelagert. Der Herr Lehmann hat da ganz genau aufgepasst. Er passt auch jetzt noch auf den Kühlschrank auf. Wenn er bei dem ganzen Gerenne hin und her Gerenne dafür Zeit hat.