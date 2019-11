Eier von glücklichen Hühnern in Osthausen

Philipp Dämmig betreibt seit etwa zwei Jahren seinen Hofladen in Osthausen. Und dort verkauft er natürlich auch „frische Eier von glücklichen Hühnern“. Diese glücklichen Hühner leben quasi voll automatisiert in einem mobilen Hühnerstall, der derzeit am Ortseingang aus Richtung Wülfershausen gegenüber der Grundschule steht.

Jeden Morgen punkt Neun öffnen sich zwei große Klappen an dem Wagen, und es gibt ein großes Gegackere. Denn dann wird das Federvieh aus seinem Nachtquartier auf die saftige grüne Wiese entlassen. Auf der anderen Seite befinden sich die leicht zugänglichen Boxen, in denen die Hühner in Ruhe ihre Eier legen können und aus denen sie Dämmig ohne Stress für die Tiere jeden Morgen einsammeln kann. Jeden Morgen tut er das – manchmal auch zusammen mit seinem Sohn Moritz (7), der gegenüber in die Grundschule geht. Dabei schaut er natürlich auch nach, ob alles in Ordnung ist.

220 Hühner leben in diesem mobilen Hühnerstall, Futter und Wasser gibt es voll automatisch. Einmal in der Woche wird ausgemistet, auch das geht ziemlich einfach mit einem Mistband, von dem aus es direkt in die Treckerschaufel gelangt. Rund 200 Eier täglich kommen zusammen, die werden an Dämmigs Stammkunden im Hofladen verkauft. „Was übrig bleibt, das verarbeiten wir zu Nudeln oder Eierlikör“, erzählt er, während die Hennen sich auf der Wiese verteilen und anfangen zu scharren. Der Vorteil dieses Wagens ist eben seine Mobilität. Dämmig sagt: „Ich kann ihn immer umsetzen, damit die Hühner auch immer frisches Grün haben.“ Ganz billig ist ein solches Gefährt nicht, es hat immerhin rund 38.000 Euro gekostet, die Dämmig privat und ohne Fördermittel aufbrachte: „So viel dazu, dass Bauern von der EU alles in den Hintern gesteckt bekommen.“

Im Hofladen selbst gibt es neben den frischen Eiern, den Nudeln und dem Eierlikör noch Wurstwaren aus eigener Schlachtung, Honig, Rapsöl aus der Region, Apfelsaft aus eigener Ernte und Wollprodukte von den Hofschafen. Und für die Weihnachtszeit kann man sich bei Dämmig natürlich eine Gans oder eine Ente bestellen.

Kontakt: Philipps Hofladen, Friedhofsweg 12 in Osthausen, Telefon 0152/57924398