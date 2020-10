Ein Film über ein unrühmliches Stück Geschichte

Eine Premiere jagt derzeit die andere. Nach der erfolgreichen Uraufführung des Musicals „Voll vereinicht“ gibt es am kommenden Samstag im Theater im Schlossgarten bereits die nächste. Diesmal ist es ein Film – und der hat einen direkten Bezug zum Ilm-Kreis, genauer gesagt zu Böhlen. „Bei den Kaffeepflückern in Brasilien“ von Gerald Backhaus und Sven Klöpper erzählt von den beiden Böhlener Heimatforscher Hans-Günther Schneider und Dieter Lange, die ein Stück längst vergessener Böhlener Geschichte wieder ins Bewusstsein des Ortes, der Einwohner und der Öffentlichkeit gerückt haben und den vor fast 170 Jahren vertriebenen Böhlener Familien in Brasilien ein Stück Identität zurückgaben.

Der Film ist ein Stück Heimatgeschichte, über die seit damals – wenn überhaupt – eigentlich nur hinter vorgehaltener Hand getuschelt wurde, „sie ist schambehaftet und wenig schmeichelhaft“, sagt Günter Lange bei der Vorstellung des Films im Landratsamt, das das Projekt unterstützt.

Als um 1850 auch in dem damals etwa 1200 Einwohner zählenden Böhlen die Industrialisierung Einzug hielt, da hatten auf einmal die Ärmsten, und hier vor allem die Weber, keine Zukunft mehr. Sie verloren ihre Lebensgrundlage. Es kam zu dem, was man heute Demos – mit allem, was dazu gehört – nennt. Damals hieß es noch „Tumulte“ und nervte die Obrigkeit vor 170 Jahren genauso wie einige der heutigen ungenehmigten Willensbekundungen.

Nachforschungen nach einem Hilfeersuchen

Schneiders und Langes Nachforschungen begannen in den 1990er Jahren nach einem Hilfeersuchen in Sachen Vorfahren aus Brasilien an das Rudolstädter Staatsarchiv. Was sie dann in jahrelanger Arbeit herausfanden, das würde man heute als schlechten Film bezeichnen. 154 Dorfbewohner, die 1851/52 in ihrer Leineweber-Not für soziale Unruhen sorgten, wurden vom Rudolstadt-Schwarzburger Thron, vom eigenen Dorf-Gemeinderat und von der Kirche nach Brasilien für unerwünscht erklärt. Sie wurden stigmatisiert und kriminalisiert und schließlich im März 1852 nach Brasilien zwangsausgesiedelt. Nicht wenige von ihnen überlebten die Reise nach Segunda Linea im heutigen Santa Catarina, einem südlichen Bundesstaat Brasiliens, nicht. Bezeichnend ist eine Notiz des „durchlauchtigsten Fürsten Friedrich Günter von Gottes Gnaden“. Der hatte im Sommer 1851 notiert: „Da in Böhlen eine Revolution ausgebrochen (…) und dem Landrath der Tod zugesagt worden sey soll, so sind den 13.8. früh 50 Mann Militär (…) dahin abgesetzt worden ...“

Mehr als 200 Nachfahren der Vertrieben leben heute dort in der mittlerweile fünften Generation. Bis heute sprechen sie den Böhlener Dialekt – der wird dort „Kaffeepflickrisch“ genannt – sie vergaßen aber über die Jahrzehnte, warum. Erst die Nachforschungen und die Reisen von Lange und Schneider zu ihnen brachten ihnen Gewissheit über ihre Wurzeln. Es sei bewegend gewesen, mit welcher Dankbarkeit man dort aufgenommen wurde, „sie haben jetzt ein Stück ihrer Idendität wiedergewonnen“, so Lange und Schneider. „Wir saßen dort in der Wohnstube von einem der Nachfahren. Der glaubte uns nicht, dass wir Deutsche sind, da wir ja das Kaffeepflickrisch sprechen.“ Niemand dort hätte bis dahin gewusst, dass dieses Kaffeepflickrisch eben jener Böhlener Dialekt ist und das ihre Vorfahren aus Böhlen kamen. Es habe dort sehr viel Freude, aber auch viele Tränen gegeben, denn die Menschen aus der fünften und sechsten Generation hätten erstmals etwas über ihre Geschichte gehört, über die ihre Vorfahren zumeist schwiegen – möglicherweise aus Scham.

Auf ihrer vorerst letzten Reise Ende 2019 begleitete der Regisseur Gerald Backhaus zusammen mit Sven Klöpper die beiden Heimatforscher Ende mit der Kamera, entstanden ist ein Film, der zeigt, wie die einstigen Böhlener in der Fremde durch den Besuch ein Stück Heimat wieder zurückerhalten.

„Es ist einfach genial, was die beiden Heimatforscher entdeckt haben. Mitten auf einer Hochebene in Brasilien wird noch heute Böhlener Dialekt gesprochen, und sogar die Landschaft dort um das Dorf ähnelt der von Böhlen, wie man in einigen Filmausschnitten sieht“, so Landrätin Petra Enders (Linke), die ja selbst „gleich neben Böhlen in Großbreitenbach wohnt“ und selbst noch Begriffe kennt, die im Kaffeepflickrisch natürlich übernommen worden waren. Sie kann sich durchaus vorstellen, auch eine regionale Partnerschaft – ähnlich der einer Städtepartnerschaft – mit der Region, in der die Nachfahren der Böhlener jetzt leben, auf den Weg zu bringen.

Der Eintritt im Arnstädter Theater kostet einen Euro, das Geld kommt dem Verein „Blauer Anker“ zugute. Bei der Aufführung einen Tag später in Böhlen kommt man sogar kostenlos rein, dort sammelt man Spenden für die Vereinsarbeit.

Premiere ist am 10. Oktober um 19.30 Uhr im Theater im Schlossgarten, am 11. Oktober wird er ebenfalls um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Böhlen gezeigt