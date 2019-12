Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Handabdruck von Sarah Connor

Holger Fuhs, der Chef der Arnstädter Firma HLF Kommunal Leasing, wusste am Donnerstag punkt 9 Uhr, dass er den Zuschlag erhalten hatte. Fuhs hatte sich an der Auktion des Norddeutschen Rundfunks (NDR) „Hand in Hand“ beteiligt. Künstler wie Lewis Capaldi, Sarah Connor, Lena oder Bosse hatten für den Radiosender im Studio und auf Festivals in diesem Jahr ihre Handabdrücke hinterlassen, um die gute Sache zu unterstützen. Die in Gips gegossenen Abdrücke versteigerte der Sender inklusive Signatur im Rahmen der Benefizaktion „Hand in Hand für Norddeutschland – Hilfe für Krebskranke und ihre Familien im Norden“. Der gesamte Erlös der Aktion kommt nach Angaben des NDR zu 100 Prozent den norddeutschen Krebsgesellschaften zugute.

Fuhs bot auf den gerahmten Abdruck von Sarah Connor und ersteigerte ihn für 4750 Euro. Insgesamt zwölf hochwertig gerahmte Gipsabdrücke konnten ersteigert werden. Fuhs bezeichnet sich selbst als Fan von Connor, er besuchte vor zwei Jahren ihr Konzert in Erfurt, letztes Jahr schaffte es der 59-Jährige leider nicht. Er engagiert sich seit Jahren bei Aktionen für gute Zwecke, unterstütze beispielsweise auch die Arnstädter Tafel und die Tiertafel, aber auch Unicef oder andere gemeinnützige Organisationen. Der jetzt von ihm ersteigerte Rahmen mit Connors Handabdruck und Foto wird einen Ehrenplatz im Wohnzimmer erhalten, sagte Fuhs am Donnerstag gegenüber unserer Zeitung. Die HLF Kommunal Leasing finanziert für Kommunen, Kreise oder Bundesländer deutschlandweit bewegliche Investitionsgüter, wie zum Beispiel Kommunalfahrzeuge aller Art (Lkw mit Müllentsorgungs-, Straßenreinigungs- und Winterdienstaufbauten), Forsttechnik, Telefon- und Kommunikationsanlagen, Büromöbel und Büromaschinen oder Baufahrzeuge aller Art (Radlader, Schaufelbagger, Minibagger) und anderes mehr. Die Firma gibt es seit 1997.