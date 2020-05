Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein ruhiger Männertag im Ilm-Kreis

Der Männertag im Ilm-Kreis fiel aufgrund der Coronabeschränkungen deutlich ruhiger aus als in den Vorjahren. Wie fast immer an Himmelfahrt spielte aber auch in diesem Jahr das Wetter mit. Nur auf dem Weg in die Höhenlagen stellte ich fest, dass viel mehr Radfahrer und motorisierte Zweiräder unterwegs waren. Kaum mehr als Dreiergrüppchen habe ich allerdings nicht angetroffen. Die meisten hielten sich an die Corona-Auflagen.

Am Bahnhof Rennsteig rauchten im vergangenen Jahr mehrere Bratwurstroste und mit etwas Glück bekam man auch einen Platz. Am Donnerstag jedoch herrschte am Vormittag eine gespenstische Leere rund um dieses beliebte Ausflugsziel am Rennsteig. Unweit von hier machten ein paar Jugendliche mit ihren Mopeds kurz Rast. Sie nutzten den schönen Tag für einen Ausflug.

In der Kreisstadt hatte der Arnstädter Tierparkverein in Netzwerken damit geworben „Heute zum Männertag brennt der Rost“. Und so war es dann auch. Mit verschiedenen Maßnahmen wie Sicherheitsabstand und Hygienevorschriften wurden die Herausforderungen bestens gemeistert. „Und 442 Besucher an diesem Tag waren auch nicht schlecht“, erzählt Vereinsvorsitzender Andreas Kühnel stolz. Und vielleicht kann der Männertag 2021 dann wieder ohne Einschränkungen gefeiert werden.