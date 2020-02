Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Seniorenticket für den gesamten Landkreis

Sein Ziel ist klar und er formuliert es deutlich: „Ich will das Seniorenticket für einen Euro pro Tag für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr im gesamten Landkreis“, sagt Stephan Rothweil, der Seniorenbeauftragte des Ilm-Kreises, der am Dienstag von Landrätin Petra Enders (Linke) seine offizielle Ernennungsurkunde erhielt, nach dem ihn der Kreistag gewählt hatte. Ob er das noch bis zum Ende seiner Amtszeit imm Jahr 2024 erleben wird steht noch nicht fest. Denn obwohl er nach eigenen Worten mit Enders zwar nicht alle politischen Überzeugungen teilt, in Sachen Senioren aber mit ihr „an einem Strang und diesen in ein und die selbe Richtung zieht“, bedarf es dafür noch viel Überzeugungsarbeit und die Einbeziehung vieler Beteiligter. Eine kurzfristige Lösung sei da nicht in Sicht und auch nicht gewollt, das Seniorenticket soll schließlich Hand und Fuß haben, egal zu welchen Konditionen es angeboten werden kann. Und: Bekommen soll es jeder Senior – unabhängig von seinem Einkommen.

Zunehmende Vereinsamung ältererMenschen ist ein großes Problem Der 66-Jährige, der seit 2016 „wegen meiner besseren Hälfte“ in Ilmenau lebt, liebt die klaren Worte. Er sieht in Sachen Seniorenarbeit noch einen großen Handlungsbedarf, „viele Mandatsträger hier haben wohl noch nicht mitbekommen, dass der demografische Wandel um den Ilm-Kreis keinen Bogen macht.“ Und: „Wer still ist wird weniger wahr genommen.“ Gudrun Becker – neben Brigitte Sauerbrey eine seiner beiden Stellvertreterinnen – nennt die zunehmende Vereinsamung älterer Menschen im ländlichen Raum als ein weiteres Problem und wirbt für eine enge Zusammenarbeit aller in der Seniorenarbeit engagierten Institutionen und Menschen. In Sachen Seniorenticket bekommt Rothweil Unterstützung von Enders, die wiederum von ihm wegen dem Seniorenamtes im Landratsamt – dem einzigen seiner Art im Freistaat – gelobt wird. „Wir sollten in Sachen Seniorenarbeit keine Weltpolitik oder eine mit ideologischen Scheuklappen machen, sondern eine im Interesse der Menschen hier“, sagt er.