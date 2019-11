Ilmenau IlmenauIn das berufliche Bildungszentrum in der Straße am Ehrenberg in Eisenach brachen in der Nacht zu Donnerstag Unbekannte ein. Laut Polizei warfen sie mit einer Abdeckung eines Kanaleinlaufs ...

Einbruch in Bildungsstätte

In das berufliche Bildungszentrum in der Straße am Ehrenberg in Eisenach brachen in der Nacht zu Donnerstag Unbekannte ein. Laut Polizei warfen sie mit einer Abdeckung eines Kanaleinlaufs ein Fenster ein, betraten die Räumlichkeiten und durchwühlten diverse Schränke.

Angaben zum Beutegut können derzeit nicht gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro, so informierte die Polizei.

Die Polizei erbittet Hinweise unter Telefon: 03677/601 124