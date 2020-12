Ein jeder Weihnachtsbaum hatte bis zu seiner Verwandlung zum Festschmuck seine Lebensgeschichte. So auch die Weihnachtstanne, die seit Tagen den Langewiesener Marktplatz ziert und dieses Jahr nicht mit Weihnachtsmarktbesuchern die Festfreude teilen kann, weil es wegen Corona keinen Weihnachtsmarkt gibt.

Schenker des hochgewachsenen Baums ist Hans-Joachim Krause aus Ilmenau. Die Tanne verbrachte etwa ein Vierteljahrhundert ihres Lebens im Garten der Familie Krause in der Gartenanlage „Heidelberg“ in Oehrenstock. „Mein Schulkamerad Peter Heinemann aus Gehren hat als Gärtnermeister diesen Baum, der seine Urheimat in der sibirischen Taiga hat, selbst aus einem Zapfensamen gezogen. Er machte ihn uns zum Geschenk. Vor acht Jahren verstarb Peter mit nur 70 Jahren. Immer, wenn wir im Garten arbeiteten oder uns im Schatten der Taiga-Tanne ausruhten, erinnerten wir uns gern an ihn. In Gehren, unserer gemeinsamen Geburtsstadt, schätzte man ihn als kreativen Landschaftsgärtner genauso wie als Großmeister der wiedererstandenen Gehrener Ritterschaft“, erzählt Hans-Joachim Krause.

„Ich hätte ja nie gedacht, dass Peter Heinemanns Taiga-Tanne irgendwann das Glück haben könnte, als großer Weihnachtsbaum zu erstrahlen. Für den Garten am Heidelberg wurde die Tanne mit gut 15 Metern Höhe zur Gefahr. Es blieb für den schönen Baum nur die Säge“, resümiert der Ilmenauer. Er bekommt die Zustimmung von seiner Gattin, den Baum zu spenden. Er könne sich gut vorstellen, dass Peter Heinemann von „oben“ zuschaute, als der Baum in Oehrenstock gefällt, nach Langewiesen transportiert und dort für alle Welt gut sichtbar aufgestellt wurde. Hans-Joachim Krause weiß genau, was der Gehrener Gärtnermeister zur Baumspendenaktion seines alten Schulfreundes sagen würde: „Gut gemacht, Hans-Joachim! Jetzt hat unser Baum seine schönste Verwandlung erfahren.“